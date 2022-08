E mais essa ainda!

A maioria da população sabe, notadamente quem vive nas cidades do interior dos Estados, que boa parte dos flagrantes e o patrulhamento preventivo é realizada pelas Guardas Municipais. Em muitas cidades não há efetivo suficiente de policiais militares para o exercício dessas funções, dever este constitucionalmente imposto ao Estado membro.

Sem o emprego da Guarda Civil para realizar patrulhamento preventivo deixaria os cidadãos desprotegidos e, com isso, o número de crimes, notadamente patrimoniais e o tráfico de drogas, aumentaria exponencialmente.

O artigo 144 da Constituição Federal trata dos órgãos que compõem o sistema de segurança pública e seu § 8º dispõe especificamente sobre as guardas municipais, nos seguintes termos:

“Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

(…)

§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.”

Note-se que as Guardas Municipais compõem o sistema de segurança pública e sua organização se realizará nos termos da Lei.

A Lei que regula as guardas municipais é a de nº 13.022/2014, que, nos termos do inciso III, do seu artigo 3º, diz ser princípio mínimo de atuação do Órgão, dentre outros, o patrulhamento preventivo.

Com efeito, não resta a menor dúvida de que as Guardas Municipais, mesmo que supletivamente, podem exercer funções para preservação da segurança pública e realizar patrulhamento preventivo, malgrado ter como função principal a proteção do patrimônio municipal.

Mesmo que se entenda de forma diversa, o Código de Processo Penal, no seu artigo 301, diz que: “Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”

Este, aliás, sempre foi o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado abaixo:

“É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado no caso dos autos, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal.” (…) (HC 549.805/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 21/02/2020)”.

Como nada está tão ruim que não possa piorar, além de flexibilizar as normas penais para o tráfico de drogas, tratando-o, em inúmeros casos, como crime de pequeno potencial ofensivo e, por outro lado, endurecendo sensivelmente as normas processuais, como nos casos de revista pessoal e busca domiciliar, o que já pude abordar em vários artigos, agora, para facilitar ainda mais a vida dos traficantes e dos ladrões em geral, e piorar a da sociedade ordeira, o STJ resolveu jogar duro com as guardas municipais.

A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, de onde se originam a maioria das decisões ultraliberais, decidiu que só em situações excepcionais a guarda civil pode realizar a abordagem de pessoas e a busca pessoal, quando a ação se mostrar diretamente relacionada à finalidade da corporação. Do contrário, a prova será considerada ilícita e a solução será a absolvição, se não houver outras provas independentes e lícitas, o que quase nunca haverá: (REsp 1.977.119 – fonte: https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/18082022-Sexta-Turma-veda-atuacao-da-guarda-municipal-como-forca-policial-e-limita-hipoteses-de-busca-pessoal.aspx).

Vejam bem. Às polícias em geral foi praticamente vedada a revista pessoal e o ingresso no domicílio sem ordem judicial, relegando o ato para hipóteses absolutamente excepcionais, equiparadas à visualização do crime, isto é, do flagrante delito, como já me manifestei em posts e artigos publicados na Rede.

A cada dia que passa o Brasil está mais perto de se tornar a nova Colômbia, Bolívia e Peru em que o narcotráfico domina a vida da nação, o que já ocorre nas comunidades cariocas por motivos que cansei de falar e escrever.

O cerco foi fechado. Ninguém mais pode prender traficantes, assaltantes, portadores de armas de fogo e outros marginais, exceto se estiverem em flagrante delito. Cabe às polícias apenas patrulhar, mas não abordar aquele que foge ao ver a viatura, corre para dentro de casa após ser visualizado em transação que tudo indica ser ilícita, que dá a volta ao perceber uma blitz e em outras situações que sempre foram consideradas fundadas suspeitas para a abordagem e revista.

Entrar na residência do suspeito então, praticamente só com ordem judicial, que só será obtida horas ou mesmo dias após, se ainda assim for deferida, enquanto a prova é literalmente jogada no esgoto e os marginais terem se evadido.

Os guardas civis, então, só deverão patrulhar praças, escolas municipais, parques e outros próprios municipais e só intervir quando o patrimônio municipal sofrer risco de ser danificado de algum modo, deixando para lá o combate ao tráfico de drogas, aos furtos, roubos e outros crimes, mesmo que não haja efetivo da Polícia Militar suficiente e que a população tenha seus bens jurídicos, inclusive a vida, colocados em risco de dano, por não poder realizar patrulhamento preventivo, mesmo que a lei assim determine e possam prender como qualquer do povo, relegando a atuação de segurança pública só para casos excepcionais e em defesa do patrimônio municipal, sob pena de a prova produzida ser considerada ilícita e o bandido solto.

Não é brincadeira, é verdade de acordo com o decidido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça.

O que me deixa um pouco mais tranquilo, mas só um pouco, é que ainda temos Magistrados em diversos Tribunais Estaduais, e posso falar do Tribunal de Justiça de São Paulo, que julgam de acordo com seu livre convencimento motivado e não se deixam abalar por decisões desse tipo, que seriam até estranhas para países como Suécia, Dinamarca, Noruega, Alemanha e Canadá, até parecendo de outra galáxia, mas não de um país como o Brasil em que há uma das maiores criminalidades do mundo, sobretudo tráfico de drogas e outros crimes a ele ligados, como homicídios, organização criminosa, assaltos, lavagem de dinheiro, corrupção, dentre outros.

Chego à conclusão de que, após 30 anos de atuação no combate à criminalidade regular e organizada e na defesa do patrimônio público, que só rezando mesmo para que Deus ilumine e proteja o Brasil e os brasileiros.