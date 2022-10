É legal colocar bandeiras políticas e dos times nas fachadas dos condomínios?

Na reta final do segundo turno das eleições e a menos de um mês da Copa do Mundo, uma grande dúvida paira entre os moradores dos condomínios com o desejo de manifestarem publicamente sua intenção de voto ou mesmo seu apoio à Seleção Brasileira no mundial. Afinal, fica a pergunta: é permitido colocar bandeiras, cartazes ou até mesmo toalhas que mostram seu direcionamento político nas janelas e varandas dos apartamentos ou casas que estejam em condomínios?

Em meio ao espírito democrático tanto na disputa eleitoral, quanto na intenção de prestar solidariedade ao time que representa a nação no mundial, é importante esclarecer que o inciso III do artigo 1.336 do Código Civil Brasileiro dispõe sobre os deveres dos condôminos de “não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas.”

Com a chegada da Copa do Mundo, há quem coloque a bandeira do Brasil ou do time do coração nas varandas. E mesmo sendo lei, muitos condomínios acabam permitindo fixar esses ornamentos durante o período do evento, como por exemplo finais de campeonatos, olimpíadas, Natal e eventualmente algum outro evento de forte apelo popular.

Como citado, o Código Civil impede qualquer alteração nas formas e cores das respectivas fachadas. Porém, essas mudanças são possíveis em caráter temporário durante esses períodos alusivos. Caso não sejam realizadas de forma temporária, mas sim, definitiva, pode-se caracterizar alteração de fachada e, aí sim, haver sanções a quem desrespeitar a legislação, e, também, a Convenção Condominial de cada condomínio.

Mesmo com toda a polêmica e discussões geradas em meio ao embate ideológico e até de apoio à Seleção, essa possibilidade temporária existe. Tal previsão deve acontecer mediante votação dos condôminos em assembleia convocada para essa finalidade, sempre sob pena de violações da Convenção Condominial e do Regimento Interno, caso não sejam de caráter temporário.

Se assim o condomínio liberar, não há que se falar em infrações exatamente pela característica provisória da ação. A campanha do segundo turno entra na sua última semana, com votação que acontece no próximo domingo (30/10). Já a Copa do Mundo será realizada entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro.

A decisão tomada em assembleia é soberana, caso haja a liberação do uso de bandeiras, cartazes e outras formas de manifestação nesses períodos. No entanto, o uso desses materiais não é de caráter obrigatório a todos os moradores. Caso algum morador não queira colocar nada em suas janelas ou varandas mesmo com a aprovação em assembleia, assim poderá fazê-lo em razão do seu direito de propriedade constitucionalmente garantido.

*Diego Amaral é advogado especializado em Direito Civil e Imobiliário e diretor da Comissão Especial de Direito Imobiliário do Conselho Federal da OAB (CFOAB).