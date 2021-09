E-learning como ferramenta para a cultura organizacional

A pandemia do COVID-19 trouxe ao mundo corporativo profundas mudanças, entre elas, uma das mais importantes foi o aumento do serviço remoto pelo Brasil e pelo mundo. Com a mudança cultural e tecnológica, surgem também novos desafios. Embora em muitos segmentos os resultados com o serviço remoto mantiveram a qualidade ou até mesmo foram ainda melhores do que no modelo presencial, esse novo formato trouxe obstáculos ainda maiores ao engajamento dos colaboradores com a empresa. Assim, começamos a falar da cultura organizacional.

A cultura organizacional é o conjunto de valores, hábitos, crenças e ações que definem uma empresa. Essa cultura vai desde a maneira que a organização trata parceiros e clientes, até colaboradores. Para melhor traçar a importância da cultura organizacional, é só olhar para algumas das maiores empresas do planeta. Na grande maioria dos casos, colaboradores dessas empresas se sentem orgulho de fazer parte desse time. Isso ocorre porque essas marcas conseguem transmitir aos seus colaboradores a sua cultura organizacional.

Em resumo, a cultura organizacional aumenta o engajamento das pessoas que fazem parte da equipe. Com colaboradores engajados as empresas possuem resultados ainda melhores.

Mas, como transmitir a cultura organizacional quando o serviço remoto faz parte do cotidiano? Essa foi uma das grandes dificuldades das empresas no início da pandemia. Com o aumento do serviço remoto, muitas pessoas tiveram uma grande dificuldade de diferenciar a vida pessoal da vida profissional. Outras, praticamente preencheram todo o espaço da vida pessoal com a profissional. A alta demanda de trabalho e a alta competitividade no mercado – sem contar o medo do desemprego -, fez com que as pessoas se sentissem sobrecarregadas, e, com isso, testemunhamos durante a pandemia um crescimento significativo nos casos de Burnout.

Funcionários infelizes e desengajados é igual a redução da produtividade e baixos resultados. Nesse sentido, tanto para a saúde dos funcionários quanto para a melhora dos resultados, é mais do que necessário uma saída para mostrar a cultura organizacional de uma empresa ao colaborador mesmo que remotamente.

É preciso demonstrar ao colaborador que ele não é somente uma imagem na tela do computador do gestor. É preciso mostrar ao colaborador que ele é importante, que faz parte de algo maior e contribui para que isso seja realizado. Para isto, novamente, a tecnologia veio nos ajudar. O e-learning é a principal ferramenta para transmitir a cultura organizacional em tempos de serviço remoto.

O e-learning oferece uma melhora na comunicação empresarial, pois transmite as diretrizes e processos de forma clara, mas mais do que isso, ele integra a equipe em um mesmo propósito e principalmente contribui para a formação e a atualização do colaborador. A partir dele, é possível transmitir diferentes estilo de conteúdos, sejam aqueles para divulgar as normas e processos empresariais para um desenvolvimento contínuo do colaborador, como também aqueles que são motivacionais.

Além disso, o e-learning pode ser desenvolvido de uma maneira que os colaboradores troquem informações e experiências entre eles. Nesse contexto, essa divulgação de conteúdo descentralizada, favorece que pessoas entrem em contato com outras pessoas que estão no mesmo cenário que elas. Inseridas em um time separado fisicamente, mas não virtualmente. Isso favorece tanto com que elas não se sintam sozinhas como também a cultura organizacional.

Com o crescimento do Big Data, é possível analisar as principais dificuldades dos colaboradores, aquelas que os impedem de alcançar resultados ainda melhores. Com base nesses dados, podem ser criadas trilhas em e-learning de somente para trabalhar nessas dificuldades.

São diversas as possibilidades de como o e-learning pode ser utilizado.

Temos muitas incertezas do futuro, mas temos certeza que a tecnologia veio para somar. Com base nisso, hoje, é o e-learning a ferramenta que será a divisora de águas para semear a cultura de uma empresa entre colaboradores remotos.

*Maurício Nocêra, sócio-fundador do Studio EAD