É faz-de-conta, mas não é brincadeira: a absurda ficção trazida pelos parágrafos 9º e 10 do artigo 12 da nova Lei de Improbidade

A edição da polêmica Lei n. 14.230/21 trouxe, antes mesmo de sua aprovação e sanção, diversas e acaloradas discussões.

Muito foi dito quanto aos retrocessos e comprometimento do sistema brasileiro de combate à corrupção por ela conduzida em conjunto com diversas outras iniciativas de restrição de transparência, limitação à participação democrática e controle social levadas a efeito no país.

Não que a lei de 1992 não demandasse sérias reflexões e revisões com vistas à conquista de maior segurança jurídica e exatidão técnica – mas não de modo a ferir de morte a sua efetividade.

Previsivelmente, os equívocos inseridos no novel diploma – o qual tem clara intenção de dificultar a condenação por atos de improbidade, assim como a sua configuração e investigação – alcançam também os parâmetros de imposição e cumprimento de pena.

A imediata aplicação de penalidades tem sido reiteradamente defendida como uma maneira de outorgar efetividade e plena eficácia às decisões judiciais – sempre com grande resistência do Congresso Nacional, cujos integrantes (ressalvadas raras exceções) não raramente figuram como diretamente interessados nessa questão[1].

A evidência da importância de deferimento de efetividade ao sistema jurídico repressivo demonstra que a nova lei vai na contramão da história, afrontando todas as tendências internacionais, dogmáticas e empíricas.

Não obstante a previsão legal de aplicação aos processos de responsabilização por atos de improbidade da lógica regente do direito administrativo sancionador (artigo 1º, §4º da Lei) – o que abarcaria inclusive potencial retroatividade da norma mais benéfica -, tais esforços já foram acertadamente qualificados como inconstitucionais pelo STF, conforme se vê da ADIN 2797, em que restou reconhecida a natureza eminentemente – e constitucionalmente – civil das ações de improbidade.

Diante do desmonte do sistema de combate à corrupção proporcionado – também – pela Lei n. 14.230, de se ressaltar o disparate da ficção jurídica constante dos parágrafos 9º e 10 do seu artigo 12, segundo os quais as sanções pela prática de ato de improbidade somente podem ser executadas após o trânsito em julgado, sendo porém – e aí vem a cereja do bolo – o tempo decorrido entre a decisão colegiada e o referido trânsito como efetivo comprimento de pena, no caso da suspensão de direitos políticos.

Em outras palavras, o que trouxe o legislador foi um faz-de-conta segundo o qual os condenados por ato de improbidade terão o tempo decorrido entre a sua condenação e a imutabilidade da decisão computado como se de efetivo cumprimento de pena fosse – não obstante, de fato, não sê-lo, vez que continuará em pleno gozo de todos os seus direitos políticos durante tal ínterim.

Ora, para além de imoral e ofensivo de toda a lógica didática, repressiva e preventiva da aplicação de penalidades por ilícitos praticados, tal fantasia funciona como uma verdadeira agressão à sociedade brasileira, que habitualmente se vê de forma escandalosa vilipendiada por agentes mal intencionados que instrumentalizam o Estado em benefício próprio, desviando para si vultosos valores que deveriam custear políticas de saúde, educação, saneamento básico etc.

É como se o legislador houvesse criado uma tamanha rede de proteção aos agentes ímprobos que a penalidade de perda dos direitos políticos – voltada justamente a evitar que a estrutura estatal seja gerida por pessoas ímprobas – fosse transformada em uma quimera.

O impacto e custo social de tal decisão legislativa não tardará a aparecer, com o inevitável e eloquente incentivo às práticas ilícitas, sempre em prejuízo da já tão sofrida e explorada sociedade brasileira.

A natureza absolutamente imoral dos dispositivos em comento, contrária aos princípios basilares de accountability, republicano e responsabilidade na condução dos assuntos públicos, conduz inexoravelmente à sua antijuridicidade, à sua incompatibilidade com o sistema constitucional vigente.

Resta a esperança de que o Supremo Tribunal Federal, órgão constitucionalmente investido na condição de intérprete e guardião da Carta Maior, venha a reconhecer o disparate – moral e jurídico – representado pela norma ora criticada, trazendo à sociedade brasileira o tão necessário norte e posicionamento de que a moral, a ética, a probidade e responsabilidade pública são valores fundantes do nosso Estado e, como tais, não podem ser negligenciados com vistas à promoção de pretensões claramente contrárias aos interesses públicos.

[1] Conforme pesquisa levada a efeito pelo Estadão em junho/2021, 25,9% dos senadores responsáveis pela aprovação da nova lei estavam à época sendo processados justamente por improbidade administrativa: https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,1-em-cada-4-senadores-e-alvo-de-acao-por-improbidade-administrativa,70003753505. Quando da eleição do atual Congresso Nacional, um em cada três de seus membros estava sendo processado: https://congressoemfoco.uol.com.br/area/justica/um-em-cada-tres-integrantes-do-novo-congresso-responde-a-processo-na-justica/.

*Laura Barros, Doutora e Mestre em Direito do Estado pela USP. Especialista em Direito Público pela Escola da Paulista da Magistratura e em Autoridades Locais e o Estado pela ENA-Paris. Ex-controladora-geral do Município de São Paulo

Este texto reflete única e exclusivamente a opinião do(a) autor(a) e não representa a visão do Instituto Não Aceito Corrupção

Esta série é uma parceria entre o blog e o Instituto Não Aceito Corrupção (Inac). Acesse aqui todos os artigos, que têm publicação periódica