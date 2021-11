E esse tal de Web Summit?

Então…19 meses depois de deixar as 48 pessoas do meu staff, que se dividiam nos quatro escritórios em três diferentes continentes, em casa, literalmente hibernando – eu incluída -, volto a sentir o gosto da liberdade! Essa sensação de “ufa” foi a principal disrupção que o Web Summit me apresentou. Aquele monte de gente (de máscara, vacinados e testados) ansiosamente e agitadamente andando pelos gigantes corredores em Lisboa. E arrepiou ver a equipe de produção do evento subir no palco no último dia do evento: gente “porreta” que quebrou paradigmas e medos para “peitar” ter quase 43 mil curiosos, que, assim como eu, estiveram fisicamente no evento.

E foi assim, em três dias intensos de atualizações, trocas de conhecimentos e muito networking “olho no olho” que ressurge no horizonte a retomada dos grandes eventos presenciais. Mas nem só de contato humano se faz um bom Web Summit: o FOMO (fear of missing out) nunca esteve tão evidente nos rostos e falas da audiência ávida que passava apressada pelos corredores entre as 1333 seções de conteúdo, os seis pavilhões com grandes empresas e startups em diversas etapas de maturação.

Entre os buzz words que ouvi, Metaverso, como já era de se esperar depois do recente anúncio de negócios feito por Mark Zuckerberg, ecoou forte já inserido nos pitches. Apesar de ainda fazer parte das projeções de um futuro, ainda que nem tão distante, todos os presentes tinham uma opinião clara e estão em busca ou já sabem como interagir no universo digital. E já que é preciso eleger aquilo que mais me chamou a atenção nesta edição “pós pandêmica”, vamos aos meus oito highlights e insights:

1- Como citei, fãs e haters do “Meta” não se privaram de deixar recados objetivos sobre o pensam sobre o tema. A indústria do entretenimento, da qual faço parte e – mais uma vez choro aqui – a mais sofrida, aparece sob efeito de mix feelings. Jean Michel Jarre, pioneiro da new age e da música eletrônica, comparou o início do cinema e a rejeição dos amantes do circo com aqueles que estão agora questionando os avatares. Ele acredita que um novo ecossistema de técnicos e artistas está se formando e que este não será o formato final, mas o embrião de algo legal. Educadamente e delicadamente chamou de quadrado todo mundo que está questionando o que nem foi ainda criado.

2 – E na passarela do Web Summit 2021, sustentabilidade e propósito brilharam. Que delícia conhecer os resultados do #savethenight, plataforma criada pela marca de destilados alemã Mast-Jägermeister. A iniciativa global lançada em 2020 com o objetivo de apoiar comunidades noturnas em todo o mundo fez da típica “bebida de balada” uma ativista da transformação. A marca, que também estava sofrendo com a saudade do público, achou como solução fazer eventos híbridos trazendo os artistas da noite para a web em apresentações, workshops e todos os tipos de interação. É a mais pura demonstração de que o senso de colaboração nunca foi tão necessário e evidente. Para levar a iniciativa ao próximo nível, a marca segue contando com a paixão dos fãs da vida noturna.

3 – E já que mencionei a passarela, vale também lembrar aqui os aprendizados da indústria Fashion. A moda teve um palco exclusivo e muito legal, onde foi possível notar o quanto esse mercado sintetizou o feeling geral: nós mudamos na pandemia. As necessidades, os desejos e prioridades agora são outros. O “chique” antigamente era o merchand ir na casa do cliente com os baús lotados para que eles escolhessem com quais peças queriam ficar. O que não interessava era devolvido. Com a revolução industrial, a praticidade das lojas para ter a experiência imersiva da compra praticamente matou esta prática do porta-a-porta. Percebemos com os lockdowns, contudo, que podemos ter os dois modelos. Tirar do nosso sistema a compra (buy) através do e-commerce, que vai até sua casa, te vende e você retorna o que não quer (e ninguém precisa experimentar papel higiênico) e a experiência imersiva de marcas de luxo ou as que se atentaram para realmente “representar” o que sua clientela está falando. São os novos e super introspectivos valores pós pandêmicos.

Ouvi como a Levis está empoderando seus funcionários com bootcamps de Inteligência Artifical e tendo resultados impressionantes nas vendas, assim como a H&M que fez um “call for action” , questionando se existe uma solução ecologicamente palpável para que tenhamos novas alternativas na lavagem de roupas, menos agressivas e mais sustentáveis. E a gigante do fast fashion quer ouvir a sociedade opinar ativamente sobre isso. Provocaram com “what if” e aguardam retorno!

E a brasileiríssima Mimo Live Sales, nascida às vésperas da crise gerada pela COVID-19, mostrou que live commerce é um caminho sem volta, encantando com seu pitch para investidores internacionais e mostrando que a revolução do varejo digital made in Brasil tem muito a ensinar para o mercado global.

É claro que também teve espaço para a tecnologia mostrar a que virá: a roupa do seu filho vai te falar se ele está com a quantidade de protetor solar suficiente. Sua blusa mandara a medição de frequência cardíaca para o seu médico… O céu é o limite .

4 – Pegando carona no tema saúde, é óbvio que ele teve muitos holofotes durante todo o evento. Aplicativos que controlam desperdício de comida em escolas e controlando datas de validade do estoque não só evitam desperdícios, como melhoram a qualidade da alimentação dos alunos. Há anos também soluções que prometem auxiliar no combate ao vício em substâncias químicas – e as que mais gosto estão totalmente ligadas à neurociência. Com base nos estudos de gregos e romanos que usavam peixe elétrico para controlar problemas de saúde mental, foram estudiosos desenvolveram devices que já contam com aprovação do FDA (órgão regulador norte-americano) para tratar pessoas com depressão e epilepsia em casa. E eles prometem novidades no combate ao Alzheimer.

5 – O empreendedorismo feminino reinou absoluto. O Women in Tech era o lounge mais frequentado. Enorme, área linda e confortável. E este foi o primeiro ano que representamos a maioria, 50.5% do público. Delícia de mudança! Não tenho dados se isso se deve à maior migração de mulheres para a área de tecnologia ou se de alguma forma aconteceram mais incentivos para que elas estivessem presentes no evento. Não à toa, até mesmo o famoso investidor Tim Draper fez questão de dizer: o segredo do sucesso está nas mulheres – e ele está de olho nas empresas criadas e lideradas por nós!

Como esperado, logo no primeiro dia a palestra mais lotada foi com a atriz Amy Poehler, fundadora da Amy Poehler’s Smart Girls, canal do youtube com dicas para mulheres. Além da entrevista no melhor estilo celebridade, ela levantou sua bandeira de empoderamento de meninas para o empreendedorismo e deixou claro que a equidade de gênero é uma luta de todos.

6 – Palestras com grandes nomes são sempre atrativas, mas gente, o que foram os pitches de 30 segundos a 3 minutos de startapeiros para investidores? Se em outros anos eles sempre terminavam com um “ask” voltado a números de investimento, desta vez das 15 empresas que se apresentaram, 14 pediram “pessoas”. Parceiros, time, colaboradores. É claro que eles estavam em busca de recursos para dar tração aos seus negócios, mas o frases como “e se seu sonho for esse, se junte a nós” ou “essa é nossa família” dominaram essa troca. O maior desejo é pelo “venha trabalhar conosco”! Como já pontuei acima, o que moverá os esforços de todos os lados será a colaboração.

7 – Dois assuntos que tenho acompanhado são a volta das viagens e entretenimento, afinal é o retorno do meu nicho de atuação. Apesar de ainda muito presos ao “acho”, as viagens estão voltando agora e o perfil do novo consumidor ainda não está totalmente claro, temos alguns bons pontos de vista.

O marketing de subscrição de serviços nichados é uma aposta. A volta para o vintage de locais já conhecidos e seguros é outra. Ferramentas que dêem segurança ao consumidor em todas as dimensões estão sendo apresentadas pelas startups. Aqui o oceano ainda é azul. O fato é que a indústria de turismo percebeu que 80% das compras migrou para o digital e está deixando esses canais de comunicação mais confortáveis e personalizáveis para um atendimento mais próximo.

8- E por último, o assunto social media não podia ficar fora do checklist. Como conseguir um milhão de followers e interação? O óbvio precisa ser dito: é necessário ter conteúdos fortemente embasados, o packaging precisa ser interessante para o público alvo – e afinal, qual o seu target? Sem saber, não há como crescer nas redes. Um vídeo pode ser colocado 1000 vezes e viralizar na 1001 vezes – e por causa de um único “hater”. E está valendo, pois o importante para eles não é o amor que o público deles têm por algo e sim o quanto a comunidade ao redor os coloca no centro das discussões.

E eis que voltamos mais uma vez ao Meta do Zuka;-) “Falem bem, falem mal, mas falem de mim”. A estratégia em lançar o Meta uma semana antes do maior evento tech da Europa é exemplo prático que reflete a dica que todos os gigantes de público que estavam em cima do palco resumiram em forma de quatro pilares:

● seja interessante! Todos somos interessantes em alguma coisa. Don’t be boring talking about it

● tenha consistência, essa é a palavra chave. Siga postando seus vídeos de acordo com o que se propõe a fazer ao invés de ficar buscando receitas de sucesso que alteram sua essência. Uma hora seu conteúdo vai viralizar.

● ache sua tribo e esteja preparado para likes e hates

● trabalhe com o algoritmo. Ele é o gatekeeper

Dia seguinte do final do Web Summit, ressaca mental com gostinho de quero mais. Depois de quase dois anos reclusa, uma maratona intelectual e social. Preciso de mais dias só fazendo sinapses!

*Natasha de Caiado Castro é fundadora e CEO da Wish International, designer de experiências, especialista em inteligência de mercado, professora na ESPM e Investor. É também Board Member da United Nations e do Woman Silicon Valley Chapter