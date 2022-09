Dúvida na arbitragem, o imperativo da falta de certeza 

Quem transita pelo universo da arbitragem sabe que uma das questões mais debatidas da área hoje é o chamado dever de revelação – isto é, a obrigação legal que o árbitro tem de revelar qualquer fato que possa trazer dúvidas sobre a sua imparcialidade e a sua independência no processo.

Uma infinidade de artigos, seminários, palestras e cursos tenta determinar, em linhas gerais, até onde vai esse dever de revelação ou, dito de outra forma, que tipo de contato ou relação pode lançar “dúvida razoável” sobre a imparcialidade de um árbitro. Se é dúvida cabe algum tipo de adjetivo.

Frente a esse debate confuso e, francamente, um tanto histérico, relembro de uma história pessoal, que ajuda a lançar luzes de maneira indubitável de que se trata de uma questão, creio eu, tão simples.

Durante o curso de Direito, tive como mentor, um homem de grande cultura e oratória igualmente notável. Nossos caminhos se separaram em 1987, última vez em que falamos, durante um júri simulado. Desde aquele ano, jamais frequentamos as casas um do outro, ou fomos convidados para casamentos e aniversários, ou ainda nos encontramos em algum evento. Sequer dividimos uma cuia de chimarrão. Perdemos qualquer contato.

Mais de três décadas depois, eis que o reencontro em Altamira (PA). À época, eu precisava indicar um arbitro para um procedimento em que a companhia para qual eu trabalhava participaria. Pensei imediatamente no meu amigo e fiz-lhe o convite.

Ele recusou, não sem antes me deixar com uma lição valiosa: “Francisco, eu jamais poderia ser imparcial com você. Não me sentiria confortável nem para condená-lo, nem para absolvê-lo”.

A partir daquele momento, passei a entender melhor o significado profundo do dever de revelação. Que não se acaba no tempo. A Associação Internacional dos Advogados (IBA) recomenda que o árbitro revele contatos relevantes envolvendo as partes e seus escritórios de advocacia ocorridos nos três anos anteriores à ação arbitral. Esse prazo é mesmo suficiente para garantir um julgamento imparcial? Ou é uma mera ficção, um “como se”, já que o direito é incapaz de alcançar toda a realidade? E será que as conexões familiares diretas (cônjuges, pais, filhos) e as relações profissionais – sociedade em um escritório, por exemplo – são as únicas capazes de comprometer a isenção de um árbitro?

É forçoso reconhecer que não. Os amigos com quem passamos as férias, ou que frequentam a nossa casa para um churrasco, têm conosco uma relação que nos impede de julgá-los de maneira completamente imparcial. O viés, consciente ou inconsciente, sempre estará lá. Um padrinho de casamento, uma ex-namorada ou um antigo professor nos provocam muito mais amor e ódio do que um sócio de escritório.

Não há prazo que elimine o efeito dessas relações sobre nossa capacidade de isenção. Nesses contextos, qualquer decisão de um árbitro nascerá sob o signo da dúvida. Até porque dúvida, em Direito, equivale à ausência de certeza. Uma vez que uma parte passa a ter dúvidas a respeito da imparcialidade ou independência de um árbitro, ele deixa de ter a confiança da parte.

Qualquer discussão produtiva sobre os limites do dever de revelação em arbitragens deve começar reconhecendo esses fatos. Foi a lição que aprendi com meu velho amigo em Altamira: a água, por mais pura que seja, gera dúvida quando aparenta ser turva.

*Francisco de Assis e Silva, advogado