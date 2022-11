‘Due diligence’ imobiliária: a importância na averiguação de fraude na compra e venda de imóveis

A realização da due diligence tem como principal objetivo proteger a parte que encomenda a investigação de riscos financeiros e/ou jurídicos em situações negociais. Pensando nisso, fica evidente que será necessário fazer due diligence em várias situações, especialmente em novas relações comerciais. Recentemente, tem-se aumentado o número de clientes buscando a due diligence imobiliária, como um pré requisito, antes da aquisição de um imóvel.

Muitos são os possíveis riscos atrelados ao negócio jurídico em questão, como, por exemplo, a possibilidade de existência de fraude contra credores, fraude à execução, possibilidade de perda do imóvel frente às dívidas de antigos proprietários, perda por evicção, dentre outros aspectos jurídicos específicos, capazes de trazer grande risco jurídico para uma negociação.

A respectiva averiguação tem razão de ser pelo fato de que os corretores de imóveis não respondem por questões diversas daquelas atreladas ao check list da documentação apresentada e requisitada pelo cartório. Por exemplo, cita-se a questão de um passivo tributário do vendedor de um imóvel (seja pessoa física ou jurídica) presente nos autos do processo, com pedido de penhora do imóvel que ainda não foi registrado na matrícula e, desta forma, “passaria batido” em uma avaliação normal, mas seria certamente constatado em um processo de due diligence.

Um outro aspecto a analisar é o conteúdo do artigo 54 e seguintes da Lei 13.097/2015. Este artigo inicial instituiu no direito brasileiro a chamada “concentração dos atos na matrícula do imóvel”. Segundo este artigo, todas as dívidas e demais bloqueios que recaiam sobre o imóvel (seja para garantir uma execução ou para aguardar o resultado de uma demanda) devem ser, obrigatoriamente, registrados na sua matrícula, sob pena de não poderem ser imputadas ao comprador de boa-fé.

Ocorre que tal dispositivo ainda padece de muita incerteza no mundo jurídico, por vários motivos. A principal crítica que se faz à lei é que, como o cadastro de imóveis não é unificado no Brasil, caso um credor possua uma dívida contra o devedor em São Paulo e este possua uma fazenda em Rondônia, até que o credor encontre este bem (se encontrar) o devedor poderá dispor livremente dele, agindo em possível fraude contra credores, por exemplo.

Assim, conclui-se que, em geral, busca-se verificar tanto a aptidão dos imóveis às destinações pretendidas (por exemplo: uso direto ou desenvolvimento imobiliário) quanto a existência de passivos, contingências e riscos associados aos imóveis e/ou aos seus proprietários ou titulares de outros direitos sobre os imóveis.

Por fim, ressalta-se que a respectiva diligência poderá ser realizada não apenas na compra e venda dos imóveis, mas também aquisição ou locação de imóveis para fins residenciais ou comerciais, no desenvolvimento imobiliário (incorporações imobiliárias, built-to-suit, etc), nos contratos de direitos reais de garantias e nos investimentos em sociedades ou veículos de investimento voltados para o mercado imobiliário.

*Samira de Mendonça Tanus Madeira é advogada (OAB/ RJ 174.354), com especialização em Direito Processual Civil, Planejamento Sucessório e Direito Imobiliário. Extensão em Contract Law; From Trust to Promisse to Contract – Harvard University. Sócia do escritório Tanus Madeira Advogados Associados, fundado em 1983, com unidades nas cidades do Rio de Janeiro e Macaé- RJ