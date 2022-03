‘Dragão desgraçada de feia, carvão queimado’, diz vereador a uma mulher em grupo pelo WhatsApp

O vereador Claudio dos Santos (PSL), mais conhecido como Claudião Oklahoma, parlamentar da Câmara Municipal de Tatuí, cidade a 135 quilômetros de São Paulo, foi acusado de misoginia e racismo após proferir xingamentos em um grupo de WhatsApp contra uma mulher. Conforme depoimentos de testemunhas ao Estadão, as mensagens foram feitas na última sexta-feira, 25. Com a repercussão do caso, movimentos antirracistas e feministas lançaram um abaixo-assinado na segunda-feira, 28, exigindo a cassação do vereador. A petição já reúne mais de 2 mil assinaturas.

Segundo informações das fontes ouvidas pela reportagem, as ameaças foram motivadas por causa de um atrito político que o vereador possui com o esposo da vítima, que faz parte da oposição. “Dragão desgraçada de feia, carvão queimado” e “chita”. Essas foram algumas das ofensas enviadas pelo parlamentar em um grupo da cidade. Além dos xingamentos direcionados à vítima, Claudio também desferiu agressões verbais contra o filho da mulher. “É tão feio que acho que criaram a placenta e jogaram o feto fora”.

Depois do vazamento das mensagens, a vítima registrou boletim de ocorrência. A mulher, que decidiu preservar a identidade, chegou a ser ameaçada no local de trabalho pelo vereador. Na ocasião, ele teria intensificado os xingamentos e constrangido a vítima na frente de outras pessoas. Vídeos e áudios que registram a cena estão em segredo de justiça.

O abaixo-assinado deve ser apresentado na próxima Sessão Ordinária da casa legislativa municipal na segunda-feira, 4. O objetivo do documento, é realizar uma “mobilização publicamente” para pressionar outros vereadores a se posicionarem, segundo Karolayne Delgado, integrante do Núcleo Feminista Rosas da Revolução. Além disso, os movimentos vão enviar um requerimento formal para pedir a cassação por quebra de decoro parlamentar.

Na internet, Claudio afirma que usa “as redes sociais para acabar com o resto de reputação que resta”, como escreveu no seu perfil oficial no Instagram. O último post feito por ele, datado no dia 17 de março, já possui mais de 100 comentários. A maioria deles são de internautas que acusam o parlamentar de racismo. “Qual é a conduta legal frente a um político racista?”, escreveu um deles.

Na linha de frente do abaixo-assinado estão: o Coletivo Alvorada Antirracista, o Núcleo Feminista Rosas da Revolução, Coletivo Evangélico Progressista A Verdade Liberta, Coletivo JUNTAS, Cia de Opinião, PLP de Tatuí (Promotoras Legais Populares), Subsede de Tatuí APEOESP e SindServ (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tatuí e Região), Companhia de Maria, Coletivo JOANAS, além da Comissão da Mulher Advogada e dos Direitos da Mulher e Comissão de Diretos Humanos da OAB Subseção de Tatuí, Secretaria de Mulheres do PT Tatuí e o Núcleo Afro Feminino.

No documento, as entidades afirmaram que a conduta do parlamentar é “incompatível com o que se espera de qualquer ser humano e, principalmente, de um suposto representante do povo de Tatuí”.

COM A PALAVRA, O VEREADOR CLAUDIÃO DOS SANTOS

A reportagem do Estadão entrou em contato com o vereador por email, ligação e WhatsApp, mas até a publicação deste texto não houve retorno. O espaço está aberto para manifestação (jayanne.rodrigues@estadao.com).

COM A PALAVRA, A CÂMARA MUNICIPAL DE TATUÍ

A equipe entrou em contato com a casa legislativa através do telefone disponibilizado no site oficial, mas não teve retorno. O espaço está aberto para manifestação.