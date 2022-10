Doze alvos da Lava Jato foram eleitos, seis não

Pelo menos 21 políticos que já estiveram na mira da Operação Lava Jato devem permanecer no cenário político em 2023. Doze foram eleitos no último domingo, 2, a cargos no Legislativo e no Executivo. Entre eles, um – Gladson Cameli (PP) – elegeu-se governador do Acre. Onze conquistaram cadeiras na Câmara dos Deputados. Outros sete ficaram como suplentes. Além deles, dois concorrem em segundo turno à Presidência da República e à vice-presidência: Lula (PT) e Geraldo Alckmin (PSB), respectivamente. Seis não convenceram o eleitorado e estão fora da disputa.

Estarão na Câmara dos Deputados Aécio Neves (PSDB/MG), Afonso Hamm (PP/RS), Aguinaldo Ribeiro (PP/PB), Arthur Lira (PP/AL), Beto Richa (PSDB/PR), Gladson Cameli (PP/AC), João Leão (PP/BA), Lindbergh Farias (PT/RJ), Luiz Fernando Faria (PSD/MG), Mário Negromonte Junior (PP/BA), Roseana Sarney (MDB/MA) e Vander Loubet (PT/MS). Ficaram de fora os candidatos a senador Cacá Leão (PP/BA) e Romero Jucá (MDB/RR), os candidatos a governador Fernando Collor (PTB/AL) e Luis Carlos Heinze (PP/RS) e os pretendentes a deputado federal Eduardo Cunha (PTB/SP) e Delcídio do Amaral (PTB/MS).

Em outra frente, os maiores algozes desse grupo tiveram votações expressivas. O ex-juiz federal Sérgio Moro (União Brasil) foi eleito senador com 1.953.188 votos, desbancando o velho cacique político do Paraná Álvaro Dias (Podemos). O ex-procurador da República Deltan Dallagnol (Podemos) foi contemplado com 344.917 votos para uma cadeira na Câmara dos Deputados, sendo o mais eleito do Paraná, à frente de Gleisi (PT) e Ricardo Barros (PP). Em entrevista concedida ao Estadão nesta segunda (3), Deltan crê no ‘renascimento’ da Lava Jato ‘como uma fênix’.

‘A operação alterou a rota do sistema político do mundo e o sistema de competição da disputa política no Brasil’, afirma o professor de ciência política da FGV Marco Antonio Carvalho Teixeira. Contudo, para ele, a eleição de tantos candidatos que passaram pelas investigações, aponta que os efeitos políticos dela ‘ficaram para trás’. Opinião semelhante é partilhada pelo professor da Unirio e doutor em ciência política Fabio Kerche: ‘ainda existem parcelas da sociedade que veem Moro e Dallagnol como heróis’. Ele atribui a eleição dos lavajatistas a um recall (lembrança, recordação, em inglês) e afirma que, para Moro, que chegou a afirmar que pretendia concorrer à presidência da República, o senado pelo Paraná é ‘um prêmio de consolação’.

Kerche vê muitas semelhanças entre os desdobramentos eleitorais da Lava Jato e a Mãos Limpas, que ocorreu na Itália. “Os promotores e os magistrados que fizeram parte também conseguiram ser eleitos. Saíram da ‘política judicial’ para a ‘política partidária’. Ganharam seus mandatos, mas, com o tempo, foram engolidos politicamente.” Apesar de ver a eleição de Moro e Dallagnol como uma consequência política natural da conjuntura dos últimos anos, o professor salienta que, aos olhos do eleitor, a pauta do combate à corrupção ‘não é mais a questão principal’.

Ficaram como suplentes Affonso Monnerat (PP/RJ), na Assembleia Legislativa do estado, Aline Corrêa (União Brasil/PE), Fernando Pimentel (PT/MG), Missionário José Olímpio (PL/SP), Renato Delmar Molling (PP/RS), Sandes Júnior (PP/GO) e Waldir Maranhão (PDT/MA), na Câmara dos Deputados.

Confira a seguir a lista elaborada pelo Estadão com cada um dos 27 candidatos. Veja também o vínculo de cada um com a Lava Jato.

Aécio Neves (PSDB/MG) – ELEITO

Cargo disputado: Deputado Federal

O então senador foi denunciado em 2017 por corrupção e obstrução da Justiça com base na delação dos empresários do Grupo J&F – Aécio foi acusado pelo recebimento de R$ 2 milhões em propina. Em março deste ano, a Justiça Federal em São Paulo absolveu o hoje deputado, que este ano disputa a reeleição.

Affonso Monnerat (PP/RJ) – SUPLENTE

Cargo disputado: Deputado Estadual

Denunciado pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa, quando foi secretário de governo do ex-governador do Rio de Janeiro Luiz Fernando Pezão (MDB), Monnerat foi condenado por supostamente ter participado de uma organização criminosa estruturada anteriormente por Sérgio Cabral. Ao Estadão, o candidato afirma sua inocência: “Consegui uma vitória importante: o desmembramento do meu processo, para ter mais celeridade no julgamento do meu recurso, já que nenhum empresário ou colaborador tenha falado que participei de qualquer ato ilícito”.

Afonso Hamm (PP/RS) – ELEITO

Cargo disputado: Deputado Federal

O candidato foi citado por Alberto Youssef em um depoimento, contudo, a Procuradoria-geral da República arquivou o inquérito por falta de provas em setembro de 2017.

Aguinaldo Ribeiro (PP/PB) – ELEITO

Cargo disputado: Deputado Federal

Em 2017 o candidato foi investigado por supostamente participar de uma organização criminosa junto de outros parlamentares do PP. Contudo, em 2021, o STF arquivou o inquérito.

Aline Corrêa (União Brasil/PE) – SUPLENTE

Cargo disputado: Deputado Federal

A candidata afirma que “toda pessoa que atua na vida pública está sujeita a denúncias, na maioria das vezes por motivações políticas. No meu caso foi exatamente o que aconteceu, a ponto de o Ministério Público Federal pedir ‘o arquivamento do caso da Deputada Aline Corrêa pela inexistência de linha investigatória potencialmente idônea’. E o Poder Judiciário confirmou este arquivamento. Portanto, sempre fui e sempre continuarei sendo uma Deputada ficha limpa”.

Arthur Lira (PP/AL) – ELEITO

Cargo disputado: Deputado Federal

Investigado no “quadrilhão do PP”, por suspeita de arrecadar e receber propina repassada ao partido, o presidente da Câmara foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por corrupção passiva. A denúncia foi rejeitada em fevereiro deste ano pelo STF. Lira busca a reeleição.

Beto Richa (PSDB/PR) – ELEITO

Cargo disputado: Deputado Federal

Ex-governador do Paraná, o tucano foi preso na Operação Integração, desdobramento da Lava Jato que mirou propinas de concessionárias de pedágios. Candidato a deputado federal, Richa foi denunciado pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Cacá Leão (PP/BA) – NÃO ELEITO

Cargo disputado: Senador

Não chegou a ser denunciado.

Delcídio do Amaral (PTB/MS) – NÃO ELEITO

Cargo disputado: Deputado Federal

Denunciado pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro, o candidato afirma através de sua assessoria que seus direitos políticos foram restabelecidos “após a Justiça Federal declarar que foi vítima de uma armação”. A votação do TRF-1 foi unânime a favor do candidato.

Eduardo Cunha (PTB/SP) – NÃO ELEITO

Cargo disputado: Deputado Federal

Preso e condenado na Lava Jato, o ex-presidente da Câmara teve o mandato cassado em 2016, o que o deixou inelegível por oito anos. Em agosto, no entanto, ele foi beneficiado por uma decisão provisória da Justiça Federal em Brasília que suspendeu os efeitos da cassação, o que permitiu sua candidatura a deputado federal.

Fernando Collor (PTB/AL) – NÃO ELEITO

Cargo disputado: Governador

O ex-presidente foi denunciado pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e comando de organização criminosa.

Fernando Pimentel (PT/MG) – SUPLENTE

Cargo disputado: Deputado Federal

Pimentel chegou a ser investigado por uma suposta interferência nas investigações da Lava Jato. Contudo, o STJ arquivou o inquérito por falta de provas em agosto de 2017. Em nota, através de sua assessoria, o candidato afirma que “jamais teve qualquer relação com a operação Lava Jato e, por isso, nunca foi alvo de nenhuma das operações realizadas no RJ, SP e PR. Nas investigações da operação Acrônimo, em que esteve injustamente envolvido, foi absolvido em todas, sem exceção”.

Geraldo Alckmin (PSB) – 2º TURNO

Cargo disputado: Vice-presidente da República

O ex-tucano é suspeito de receber R$ 11 milhões em caixa dois da Odebrecht e responde a essa acusação na Justiça Eleitoral. Um executivo da Ecovias, em uma delação premiada, apontou que o candidato teria recebido R$ 4,5 milhões por meio de caixa dois nas campanhas de 2002, 2006, 2010 e 2014. O inquérito da Justiça Eleitoral foi arquivado, mas outro continua em trâmite na Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, braço do Ministério Público de São Paulo. Alckmin nega categoricamente ter sido beneficiado em suas campanhas eleitorais com recursos via caixa 2.

Gladson Cameli (PP/AC) – ELEITO

Cargo disputado: Governador

Não chegou a ser denunciado.

João Leão (PP/BA) – ELEITO

Cargo disputado: Deputado Federal

Não foi denunciado.

Lindbergh Farias (PT/RJ) – ELEITO

Cargo disputado: Deputado Federal

Não há denúncia contra o candidato.

Luis Carlos Heinze (PP/RS) – NÃO ELEITO

Cargo disputado: Governador

Não chegou a ser denunciado.

Luiz Fernando Faria (PSD/MG) – ELEITO

Cargo disputado: Deputado Federal

Denunciado por corrupção passiva qualificada.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – 2º TURNO

Cargo disputado: Presidente da República

De acordo com o advogado Cristiano Zanin, responsável pela defesa do candidato, ‘o ex-presidente Lula foi vítima da atuação de um juiz parcial, que atuou em conluio com determinados procuradores da ‘Lava Jato’. A situação foi reconhecida pela Justiça para declarar a nulidade dos processos abertos pela ‘Lava Jato’ contra Lula, os quais foram posteriormente encerrados pelo juiz competente. Lula também foi definitivamente absolvido pela Justiça em relação à acusação que serviu de eixo central para a atuação da ‘Lava Jato’, no processo que ficou conhecido como ‘quadrilhão’. Na sentença absolutória, o juiz que a proferiu reconheceu que Lula foi vítima de uma perseguição política. Vencemos 26 procedimentos jurídicos que foram indevidamente abertos contra Lula na justiça brasileira e também o comunicado que fizemos ao Comitê de Direitos Humanos em 2016 – o primeiro comunicado feito por um cidadão brasileiro àquela Corte Internacional’.

Mário Negromonte Junior (PP/BA) – ELEITO

Cargo disputado: Deputado Federal

Em nota enviada pelo seu advogado, Carlos Fauaze, o candidato afirma que ‘a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal foi rejeitada por unanimidade. Tecnicamente isso significa dizer que o Deputado Mário Negromonte Júnior sequer foi processado no âmbito da referida operação, eis que os elementos levantados contra si durante as investigações foram considerados insuficientes para permitir o início do processo’.

Missionário José Olímpio (PL/SP) – SUPLENTE

Cargo disputado: Deputado Federal

Não há denúncia contra o candidato.

Renato Delmar Molling (PP/RS) – SUPLENTE

Cargo disputado: Deputado Federal

Não há denúncia contra o candidato.

Romero Jucá (MDB/RR) – NÃO ELEITO

Cargo disputado: Senador

Candidato a senador em outubro, o emedebista foi denunciado sob acusação de integrar o “quadrilhão do PMDB”, que, segundo a Procuradoria, recebeu R$ 864 milhões em propinas do esquema de corrupção instalado na Petrobras.

Roseana Sarney (MDB/MA) – ELEITA

Cargo disputado: Deputado Federal

Em nota, a assessoria da candidata afirma que ela ‘nada tem a comentar’, pois a PGR arquivou a investigação por falta de provas.

Sandes Júnior (PP/GO) – SUPLENTE

Cargo disputado: Deputado Federal

Em entrevista ao Estadão, o candidato afirma que ‘vários parlamentares do meu partido foram investigados. Eu tive o meu processo arquivado por absoluta falta de provas e de consistência pelo Ministro Fachin’.

Vander Loubet (PT/MS) – ELEITO

Cargo disputado: Deputado Federal

Denunciado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.

Waldir Maranhão (PDT/MA) – SUPLENTE

Cargo disputado: Deputado Federal

O candidato não chegou a ser denunciado.