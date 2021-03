Dormir pouco ou tarde causa disfunções que acarretam doenças, envelhecimento precoce e morte prematura

Dormir é mais importante do que se alimentar, sim, fazendo um comparativo justo, que não seja ficar sem comer. Dormir é um reset no cérebro, momento em que ele se aprimora, fazendo, inclusive, sua limpeza necessária e repondo energia. Mas não pense que ele fica totalmente apagado, ele está ativo, processando as memórias ao longo do dia. Quando dormimos, há reparos celulares com oxigênio, glicose e a limpeza de dejetos, quando não há este processo, as reações dos órgãos a estímulos e instruções ficam debilitadas. Exemplo da adenosina, envolvida na regulação de importantes mecanismos no SNC e no sono, que se acumula e intoxica o sangue, diminuindo o ritmo da pessoa à proporção das horas que ela passa acordada.

A falta de sono ou da qualidade dele está muitas vezes associada a outras doenças. O déficit de sono tem sido associado com o maior risco para o desenvolvimento de diabetes tipo 2, obesidade, doenças cardiovasculares e depressão.

Manter boas noites de sono acarreta uma série de benefícios tanto físicos como mentais. Uma boa rotina noturna não só mantém a boa imunidade, como também melhora a concentração, memória, humor, criatividade, disposição e controle do estresse. São necessárias de 7 a 8 horas de sono, dependendo do organismo, que depende da genética. Privar o sono, pode resultar em inúmeras doenças como consequência da disfunção dos neurotransmissores, doenças provenientes do sistema imunológico debilitado, ou danos cerebrais. Humor e sono usam os mesmos neurotransmissores, privar o sono causam os mesmos sintomas da depressão.

Há ainda alguns mitos sobre o sono que devem cair por terra. Uma noite perdida, está para sempre perdida, não há como compensar o sono. Mas isso não é verdade já que, a noite é feita para dormir e não o dia, por isso temos a melatonina relativo ao escuro e à serotonina relativa à luz. Para compensar uma noite mal dormida, devemos dormir diversas outras noites bem dormidas para o equilíbrio regulando o ciclo circadiano.

Dormir é um dos pilares para uma saúde sustentável, para o bem estar físico e mental. O resultado de noites mal dormidas é a disfunção em nossos neurotransmissores, descontrolando assim todo um processo biológico responsável por nossa saúde e bem-estar geral. Acarretando em doenças em diferentes períodos da vida, causando envelhecimento precoce e levando à morte prematura.

*Fabiano de Abreu, jornalista com mestrado e doutorado em Ciências da Saúde nas áreas de Neurociências e Psicologia pela universidade EBWU nos Estados Unidos e na Université Libre des Sciences de l’Homme de Paris. Integrante da SPN – Sociedade Portuguesa de Neurociências – 814, da SBNEC – Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento – 6028488 e da FENS – Federation of European Neuroscience Societies – PT30079 e membro da Mensa, sociedade de pessoas de alto QI com sede na Inglaterra