Doria sanciona ‘Dia de Oração pelas Autoridades da Nação’

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), sancionou nesta quarta-feira, 31, uma lei que incluiu no calendário oficial do Estado o ‘Dia de Oração pelas Autoridades da Nação’. A data deverá ser comemorada todas as terceiras segundas-feiras de cada mês, conforme diz o texto final.

Em sua justificativa, o deputado Reinaldo Alguz (PV) afirma que a prática da oração tem resultados ‘surpreendentes’ e até ‘milagrosos para os que creem’. Ainda, diz que a Bíblia ‘fala que toda autoridade é levantada por Deus, mesmo aquelas que nos fazem perecer’.

Assim, a lei deve ter o efeito de tornar a oração um hábito entre os brasileiros: “Que o povo passe a orar e, não criticar, as autoridades constituídas no Estado de São Paulo e em toda a nação brasileira.”

Confira a proposição original aqui:

Documento Proposição inicial PDF

Alguz compartilha a autoria com o ex-deputado estadual Chico Sardelli, do mesmo partido. A lei foi publicada no Diário Oficial do Estado na quarta, 31, e entrou em vigor com sua publicação.

Na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o projeto recebeu parecer favorável das comissões de Educação e Cultura e de Constituição, Justiça e Redação.