Doria põe fogo em 7,5 toneladas de maconha, cocaína, ecstasy e cafeína

O governador João Doria e o secretário da Segurança Pública, general João Camilo Pires de Campos, acompanharam nesta segunda-feira, 21, a destruição de 7,5 toneladas de entorpecentes apreendidas durante ações da Polícia Civil na capital. Os entorpecentes foram incinerados no forno de uma indústria siderúrgica em Araçariguama, no interior do Estado.

“A polícia vai continuar combatendo o tráfico de drogas, prendendo traficantes, apreendendo drogas e incinerando o mais rápido possível. Fruto de um trabalho eficiente de inteligência da polícia e pronta resposta nas ruas. Assim vamos continuar a fazer a melhor política de segurança pública”, afirmou Doria.

Desde o início do ano, mais de 70 toneladas de drogas já foram destruídas pelo Governo do Estado com a autorização da Justiça e acompanhamento da Vigilância Sanitária e do Ministério Público.

Na incineração desta segunda, 21, foram destruídas 7,4 toneladas de maconha, 25,09 kg de ecstasy, 8,32 kg de cocaína, 24,5 kg tetracaína e cafeína e 11,79 kg de metilenodioximetanfetamina (MDMA), utilizado na preparação de drogas sintéticas.

Os entorpecentes foram recolhidos durante atividades deflagradas na capital paulista pela 2.ª Delegacia Antissequestro do Departamento de Operações Especiais Estratégicas (Dope), 33.º Distrito Policial (Pirituba) e 1.ª e 3.ª Delegacias de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc).

Em todo o Estado, 119,4 toneladas de entorpecentes foram apreendidas pelas polícias de São Paulo nos oito primeiros meses deste ano. No mesmo período, as polícias Civil e Militar prenderam mais de 38 mil traficantes, informou o governo paulista.