Doria diz ter convicção que Alexandre Baldy ‘saberá esclarecer os acontecimentos’

O governador de São Paulo João Doria afirmou na manhã desta quinta, 6, que tem ‘convicção’ de que o secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldy – que foi preso temporariamente na Operação Dandanários – ‘saberá esclarecer os acontecimentos’ sob investigação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal fluminense. A ofensiva que capturou Baldy e mais duas pessoas nesta manhã mira suposto conluio entre empesas e agentes públicos relacionado ao direcionamento de contratações, especialmente na área da Saúde.

Em nota, Doria registrou ainda que os ‘fatos que levaram as acusações contra Baldy não têm relação com a atual gestão no Governo de São Paulo’. “Portanto, não há nenhuma implicação na sua atuação na Secretaria de Transportes Metropolitanos”, afirmou o tucano.

Deflagrada por ordem da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, a Dandanários realiza 11 buscas em Petrópolis (RJ), São Paulo (SP), São José do Rio Preto (SP), Goiânia (GO) e Brasília (DF). Além disso, buscam cumprir seis mandados de prisão, sendo que até o momento três foram executados. Segundo o Ministério Público Federal no Rio, foi decretado o bloqueio de mais de R$ 12 milhões dos investigados.

A Procuradoria no Rio indicou que a ofensiva é um desdobramento das operações Fatura Exposta, Calicute e SOS, que apuram desvios de recursos do Rio repassados para Organização Social Pró-Saúde, que administrou diversos hospitais no Estado e em outros locais do país.

Alguns dos investigados na Dardanários teriam sido beneficiados com os desvios do dinheiro público repassado à OS, dizem os procuradores.

O MPF informou que a partir da colaboração premiada de ex-diretores da Organização Social Pró-Saúde, ‘foi elucidado o pagamento de vantagens indevidas para agentes que pudessem interceder em favor da OS em relação aos pagamentos do contrato de gestão do Hospital de Urgência da Região Sudoeste (HURSO), em Goiânia, que foi administrado pela Pró-Saúde entre 2010 e 2017’.

Segundo os investigadores, foi identificado um esquema de direcionamento de contratos da Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) e da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), através da Fundação de Apoio FIOTEC.

Durante o período indicado pelo MPF, de 2010 a 2017, Baldy foi secretário de Indústria e Comércio de Goiás (2011 a 2013) e depois foi eleito deputado federal em 2014, tendo se licenciado do cargo em novembro de 2017 para assumir o Ministério das Cidades durante o governo Temer.

Durante as buscas realizadas nesta manhã, a PF apreendeu R$ 90 mil em endereço do ex-deputado e ex-ministro em Brasília.

COM A PALAVRA, O CRIMINALISTA PIERPAOLO CRUZ BOTINI, DEFENSOR DE BALDY

Alexandre Baldy tem sua vida – particular e pública – pautada pelo trabalho, correção e retidão. Ao estar em cargos públicos, fica sujeito a questionamentos. Foi desnecessário e exagerado determinar uma prisão por fatos de 2013, ocorridos em Goiás, dos quais Alexandre não participou.

Alexandre sempre esteve à disposição para esclarecer qualquer questão, jamais havendo sido questionado ou interrogado, com todos os seus bens declarados, inclusive os que são mencionados nesta situação. A medida é descabida e as providências para a sua revogação serão tomadas.

COM A PALAVRA, A SECRETARIA DE TRANSPORTES METROPOLITANOS

Na manhã de hoje (6), a Polícia Federal esteve na sede da Secretaria dos Transportes Metropolitanos, em São Paulo, cumprindo mandado de busca e apreensão da Operação Dardanários, que foi expedido pela 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Importante ressaltar que tal operação não tem relação com a atual gestão do Governo de São Paulo. A STM colaborou junto à PF enquanto estiveram no prédio. Após as buscas, nenhum documento ou equipamento foi levado pela Polícia Federal.

COM A PALAVRA, O GOVERNADOR JOÃO DORIA

Os fatos que levaram as acusações contra Alexandre Baldy não têm relação com a atual gestão no Governo de São Paulo. Portanto, não há nenhuma implicação na sua atuação na Secretaria de Transportes Metropolitanos. Na condição de Governador de São Paulo, tenho convicção de que Baldy saberá esclarecer os acontecimentos e colaborar com a Justiça.

COM A PALAVRA, A PRÓ-SAUDE

A Pró-Saúde informa que, desde 2017, tem colaborado de forma irrestrita com as investigações e vem adotando ações para o fortalecimento de sua integridade institucional.