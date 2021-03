Doria decide incluir Polícia Federal em São Paulo na vacinação contra a covid-19

O governador João Doria, informou em seu perfil no Twitter na noite desta quarta, 24, que incluiu policiais federais que atuam em todo Estado no plano de vacinação para os profissionais de segurança de São Paulo. Durante a tarde, o mandatário havia divulgado que a partir do dia 5 de abril serão imunizados agentes da Polícia Militar, Civil, Científica e da escolta penitenciária, além dos efetivos de todas as guardas civis e metropolitanas. O tucano não citou na declaração nas redes os policiais rodoviários federais que também pedem para ingressar na lista.

Incluímos os policiais federais que atuam em São Paulo no plano de vacinação para os profissionais de segurança de SP. — João Doria (@jdoriajr) March 25, 2021

Atuam em São Paulo cerca de 1.500 agentes da Polícia Federal. A imunização anunciada por Doria na tarde desta quarta contempla cerca de 180 mil profissionais de segurança pública.

A corporação passou uma quarta feira tensa e agitada em busca da inclusão de seus policiais na vacinação em São Paulo. Na Superintendência Regional, o delegado Marcelo Ivo de Carvalho teve papel decisivo na gestão junto ao governo paulista até que Doria incluísse os federais no programa.

Ao longo do dia, quatro deputados do PSL – antigo partido do presidente Jair Bolsonaro – encaminharam ofícios da Doria pedindo a inclusão dos agentes federais no plano de imunização estadual: Joice Hasselmann (PSL-SP), Marcelo Freitas (PSL-MG), Carla Zambelli (PSL-MG) e Felicio Laterça (PSL-RJ).

COM A PALAVRA, A DELEGADA TÂNIA PRADO

“Estamos agradecidos ao governador Doria, por ter incluído todos os profissionais da segurança pública no rol dos próximos a serem vacinados em 05/04, haja vista que se encontram na linha de frente desde o início da pandemia, arriscando suas vidas, em diversas investigações, operações e missões. Este precedente do Estado de São Paulo é muito importante, pois estamos defendendo nacionalmente a valorização destes profissionais, os quais vem sofrendo grandes perdas dentro do serviço público”, afirma a presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal de SP e diretora da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal.