Doleiros delatores vão qualificar investigadores da Lava Jato no Rio

O Ministério Público Federal no Rio vai promover na próxima sexta, 17, a partir de 9h30, a palestra ‘Aspectos Práticos de Lavagem de Dinheiro’ com objetivo de ‘qualificar autoridades na luta contra a lavagem de ativos’. O evento será fechado para procuradores e servidores da Procuradoria.

A palestra foi desenvolvida a partir do acordo de delação premiada de dois doleiros presos na Operação Lava Jato no Rio.

Por meio desse acordo, segundo informou a Procuradoria, foi imposto aos colaboradores ‘a obrigação de ministrar palestras com o intuito de capacitar as autoridades no assunto’.

Com 3 horas de duração, a palestra pretende revelar as atuais tipologias de lavagem de dinheiro no Brasil e seus aspectos práticos.

Por meio de exemplos concretos, os delatores irão explicar como faziam para gerar, custodiar, transportar e liquidar grandes quantidades de dinheiro em espécie, com a finalidade de prevenir não só a lavagem de ativos, como a sonegação fiscal.