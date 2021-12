Dois anos depois, um aviso aos desafios que virão

Sete décadas depois de sua fundação por bravos juízes, que perceberam a necessidade de proteger as prerrogativas da classe de forma perene e organizada, a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) iniciou um novo capítulo de sua história há exatos dois anos – quando, pela primeira vez, uma mulher assumiu a presidência da entidade. Uma correlação de forças e fatos históricos colocou-me junto de um grupo coeso, dedicado e destemido, cujo trabalho primoroso se pauta não apenas na defesa de nossas bandeiras, mas, sobretudo, na resolução de problemas persistentes na sociedade.

As prerrogativas da magistratura são garantias da cidadania. Juízas e juízes existem para preservar e fazer valer os direitos da população. Somos diretamente responsáveis pela pacificação dos conflitos sociais. Todas as vezes em que nos levantamos para combater as tentativas de ataque ao serviço público – e, em especial, aquelas direcionadas à nossa carreira –, é a qualidade da prestação jurisdicional que buscamos resguardar. E o último biênio concentrou uma intensa peleja: escudado pela pandemia, surgiu no Congresso Nacional um conjunto de proposições legislativas que visavam, sem disfarces, atingir o Sistema de Justiça. Graças a um esforço diuturno, nenhuma delas prosperou.

A reforma administrativa representou a principal das ameaças: à guisa de modernizar o Estado, desmontava o serviço público. O objetivo era, ao cabo, extinguir a estabilidade, tão necessária para a independência funcional, e o concurso – método de seleção que, por ser imparcial, torna os servidores menos suscetíveis às pressões políticas. Não bastasse isso, os parlamentares aventaram a possibilidade de estender as providências, propostas pelo Poder Executivo, para os membros de outros poderes, como juízas e juízes. A inconstitucionalidade grassava a olhos vistos e não nos furtamos do papel de denunciar o engodo e zelar pelo cumprimento da Constituição Federal. A reforma administrativa, felizmente, não avançou.

Por outro lado, conseguimos aprovar, em tempo recorde, o projeto conhecido como “Pacote Basta!”, que deu origem à Lei do Sinal Vermelho (Lei nº 14.1888/2021). Apresentada em março, nas celebrações do Mês da Mulher, a matéria recebeu a chancela do Senado no dia 1º de julho, após passar pela Câmara. Em ambas as Casas, votação unânime – fruto de um intenso esforço de conscientização. O texto, além de tornar a campanha “Sinal Vermelho Contra a Violência Doméstica” um programa de cooperação federal, criminalizou a violência psicológica contra a mulher. A posteridade consagrará a relevância dessa conquista.

Neste balanço de dois anos de atuação, destaquemos a palavra “empatia”, que nos serviu como uma espécie de “oráculo”: fazer por outrem aquilo que gostaríamos que fizessem por nós – eis o caminho a seguir, sempre. Não foi por outro motivo que nos empenhamos na concretização do plano de ajuda humanitária que permitiu a acolhida no Brasil de juízas afegãs ameaçadas pelo Talibã. Como resultado de muitas articulações, o governo federal emitiu os vistos humanitários – e, hoje, sete juízas que estavam marcadas para morrer encontram-se em segurança no Brasil.

Orgulhamo-nos da trajetória traçada até aqui. E, mais do que isso, sabemos que, através dela, projetaremos as trilhas do futuro. Resta um ano de gestão à frente da maior instituição representativa da magistratura no mundo e sabemos que muitas serão as guerras travadas ainda. Esperamos fazer jus ao apoio amealhado, sem o qual não podemos prosseguir. Atualmente, temos uma magistratura incisiva nos grandes debates nacionais e apta a responder a toda e qualquer investida. Aos desafios que virão, um aviso: estamos prontos e ansiosos para superá-los.

*Renata Gil, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros