Documentação insuficiente não deve acarretar proibição de licitar

A nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021) determina a responsabilização do licitante ou do contratado que deixar de entregar a documentação exigida para o certame (art. 155, inciso IV). Em decorrência da prática dessa infração administrativa, pode ser imposta ao licitante a sanção de impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública direta e indireta do ente federativo sancionador, pelo prazo de até três anos (art. 156, inciso III e §4º).

Contudo, a falta de entrega da documentação exigida no certame, que pode ensejar a aplicação da penalidade, não se confunde com a apresentação, pelo licitante, de documentos técnicos, jurídicos ou econômico-financeiros que venham a ser considerados insuficientes para cumprir as exigências do edital da licitação.

Isso porque a insuficiência do conteúdo da documentação apresentada para atender aos termos de edital, sobretudo quando o descumprimento deriva de imperfeições de documentos técnicos, como manuais e planilhas, ou do não preenchimento de requisitos para a contratação, configura situação claramente distinta da não entrega dos documentos exigidos pela Administração.

Logo, em regra, não deve ser aplicada a gravosa sanção de impedimento de licitar e de contratar em face do licitante que apresenta documentação que acaba sendo considerada insuficiente ou defeituosa (v.g. atestados de capacidade técnica e demonstrações contábeis que não contemplam os requisitos mínimos exigidos pelo edital). Em tais situações, a inabilitação e a desclassificação do licitante deverão ser suficientes para assegurar o interesse público.

Nesse sentido já decidiu o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), sob a relatoria da Desembargadora Daniele Maranhão , que concluiu ser irrazoável e desproporcional a imposição da sanção de proibição de licitar e contratar com a Administração em desfavor de empresa que, a despeito de ter apresentado a documentação exigida pelo edital, teve sua habilitação recusada em razão de os documentos não atenderem às especificidades exigidas pelo instrumento convocatório (Apelação nº 1018921-14.2017.4.01.3400, julgada em 29.04.2020).

Por fim, destacando que a Administração Pública deve exercer seu poder sancionatório com cautela, em razão dos potenciais efeitos concorrenciais negativos sobre certames futuros, o TRF1 assentou que “(…) a interpretação dos termos do Edital não pode conduzir a atos que acabem por malferir a própria finalidade do procedimento licitatório, restringindo o número de concorrentes e prejudicando a escolha da melhor proposta”.

Em síntese, não encontra amparo legal a imposição de penalidade com fundamento na insuficiência do conteúdo dos documentos exigidos em edital de pregão, porquanto a documentação exigida não deixou de ser entregue, de modo que o fato não se amolda à conduta tipificada no inciso IV do art. 155 da Lei nº 14.133/2021.

Por fim, ressalve-se que o entendimento ora esposado não propõe que se exima de responsabilização o licitante que deliberadamente apresenta documentação defeituosa, com o evidente intuito de tumultuar o certame. Afinal, a apresentação intencional de documentos estapafúrdios, manifestamente dissociados das exigências editalícias, poderá configurar atuação dolosa do licitante para frustrar os objetivos da licitação, o que ensejaria até mesmo a aplicação de sanção ainda mais gravosa, a declaração de inidoneidade, nos termos do art. 155, inciso XI, e do art. 156, inciso IV e §5º, da Lei nº 14.133/2021.

*Ricardo Barretto de Andrade, advogado, doutor em Direito do Estado pela Universidade de Brasília (UnB) e professor de Direito Administrativo

*Mariana Ozaki Marra da Costa, advogada e aluna especial do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Brasília (UnB)