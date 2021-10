Do sonho ambicioso às práticas condenáveis

Dédalo foi o primeiro inventor da história da humanidade. Seus inventos ostentam páginas poéticas e livros lendários desde os tempos da antiguidade. A Dédalo são creditados o Labirinto (endereço do Minotauro), velas para navios, estátuas animadas e na arquitetura, o famoso palácio de Cnossos, na ilha de Creta. Ele era um gênio. Todavia, uma de suas invenções, levou a um fracasso mortal. Tratava-se de um modelo para que o homem pudesse voar. Asas. Dédalo inventou uma engenhoca que, revestida de cera de abelha e asas de pássaros, faria com que seu filho, Ícaro, revolucionasse a mobilidade urbana, no mínimo. Seria Dédalo maior que Da Vince, maior que Santos Dumont. A Grécia se tornaria o celeiro da tecnologia e não só de histórias maravilhosas. Mas, em razão de ser tudo muito primitivo, o experimento foi muito precipitado. Ícaro se empolgou, dizem os anais da aviação que se aproximou muito do sol e a cera derreteu. Nem um pedaço de Ícaro foi encontrado, embora seu nome ecoe até hoje, milênios após sua experiência mal sucedida. No Templo de Apolo, em Delfos, existe uma inscrição sobre o experimento de Dédalo: “a virtude está na justa medida”, máxima que fala do meio-termo em todas as coisas da vida. Para o passarinho humano Ícaro, nem muito ao sol, nem tanto à terra.

Assim como Dédalo sonhou grande e o tombo de Ícaro foi maior ainda, a CPI da Covid nos descortinou o sonho da empresa Prevent Senior. O sonho? Criar um tratamento revolucionário no combate da doença, que seria reconhecido e seguido no mundo inteiro. O experimento, de acordo com as provas carreadas nos procedimentos inaugurados pela própria Comissão Parlamentar de Inquérito, era a utilização indiscriminada de drogas sem eficácia para a doença em um agora famoso “tratamento precoce” e de outras, cuja eficácia é voltada para moléstias que não a Covid. Medicamentos como flutamida, cuja bula informa ser indicado para câncer de próstata e o etanercepte, fabricado pela Pfizer, recomendado para artrite reumatoide, foram ministrados indiscriminadamente para pacientes que sequer sabiam que estavam sendo tratados com remédios não convencionais. Cobaias. Ïcaros no sonho Dédalo de voar. Alguns falam de experiências com remedo de nazistas. Eu penso em experiências cuja mania de grandeza impôs aos pacientes, consumidores do plano de saúde em questão, sério risco de morte, o mesmo que voar sem paraquedas. Foi isso o que aconteceu: o sonho megalomaníaco de uns, matando outros.

Deixando a Grécia e rumando para o Brasil real, “onde os limites do absurdo são escancaradamente elásticos” (fala do Senador Alessandro Vieira na CPI), os procedimentos operacionais da empresa, trazidos à luz, estão para lá de enquadrados em tudo que nossa legislação abomina. Falha na prestação de serviços é a mais evidente dessas abominações. O que dizer para pessoas que confiaram suas vidas nas mãos dos profissionais da operadora e a perderam porque os tratamentos administrados estão na contramão do que a Organização Mundial de Saúde preconiza? O que dizer para os que ficaram sequelados? Ora, a resposta há de vir pela voz da operadora, que em razão de lei, há de dar conta de toda vida a si confiada. Esse “dar conta” significa reparar, de forma pecuniária, as perdas violentas que seus pacientes e respectivos familiares sofreram.

Já posso ouvir uma contestação por aqui. O paciente de covid morreria de toda forma, independente do tratamento. Ai eu replico com uma doutrina que nossos tribunais têm abraçado, mas que, todavia, não se encontra em nenhum dos nossos códigos legais: a “Teoria da Perda de uma Chance”, que é uma tese francesa analisada em 1889 pela Corte de Cassação daquele país, que reconheceu o direito de um cidadão de ser indenizado pela conduta negligente de um prestador de serviço que tirou do mesmo determinada possibilidade de êxito.

Veja, todos temos direito à chance, mesmo que ela reste infrutífera.

O tribunal francês entendeu que a perda da chance do postulante não foi um prejuízo hipotético – embora não houvesse certeza sobre o êxito final pretendido. Mas a conduta do outro ou sua omissão, à escolha, fê-lo perder a oportunidade. Em razão desse raciocínio, aquele colegiado determinou arbitramento de indenização.

Administrar medicamentos sem eficácia, que poderão descambar em problemas ou sequelas, é extirpar do paciente o direito à chance da cura. E aqui menciono somente tratamento inadequado e não adentro nas demais questões trazidas à lume nesses últimos dias.

Chego, portanto, em mais duas premissas:

A Prevent Senior, se confirmadas as práticas alardeadas, deverá indenizar seus pacientes que perderam a chance de cura. Terá patrimônio para sustentar tamanho custo?

Seria só ela a responsável? Ou ai nessa cumbuca tem mais marimbondo que se imagina?

Certo é que às claras está a parcimônia da Agência Reguladora, do Conselho de Classe, a verticalização da saúde e enfim…. escancara-se as portas da prestação de serviços de saúde no Brasil, direito constitucional de todos nós.

Parafraseando o cliente da Prevent, Sr. Tadeu Frederico Andrade, tudo isso “É um terror!”.

*Renata Abalém é advogada, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás­ e diretora da Câmara de Comércio Brasil Líbano