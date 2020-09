DNA leva PF a ladrão de carro dos Correios

A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira, 4, um homem suspeito roubar um carro de entrega dos Correios em Curitiba, capital do Paraná, no final do ano passado.

Leia Também PF inicia procedimentos para extradição de Eduardo Fauzi, acusado pelo ataque ao Porta dos Fundos

Os investigadores descobriram a identidade do assaltante através do banco federal de perfis genéticos. Em 2018, ele já havia sido preso preventivamente por suspeita de participação em um roubo semelhante e, após autorização judicial, seu DNA foi colhido e incluído na base de informações.

“O DNA coletado na época da primeira prisão (2018) fez com que o mesmo indivíduo fosse identificado pela prática do crime cometido contra os Correios em 2019, após seu perfil genético ser encontrado no veículo que teve seus objetos postais roubados”, informou a Polícia Federal.

O crime mais recente ocorreu de forma violenta, com uso de arma de fogo e restrição da liberdade do carteiro, que foi mantido no baú do veículo durante o assalto.

O mandado judicial foi expedido pela 23ª Vara da Justiça Federal de Curitiba. O preso será indiciado pelo crime de roubo qualificado, cuja pena pode ultrapassar 15 anos de prisão.