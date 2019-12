‘Dizer que a Lava Jato quebrou empresas é uma irresponsabilidade’, reage Deltan a Toffoli Procurador-chefe da força-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná avalia que declaração do ministro presidente do Supremo em entrevista ao Estadão 'é, assim, fechar os olhos para a raiz do problema, a prática por muitos políticos e empresários de uma corrupção político-partidária sanguessuga, que drena a vida dos brasileiros'.