Divulgar experiências de responsabilidade social corporativa nunca é demais

No mundo corporativo, discutir a necessidade de as empresas cultivarem uma consciência coletiva focada nos fatores sociais, como respeito à diversidade e à igualdade de gêneros, e nas boas práticas para preservação do meio ambiente já virou lugar comum. Por que, então, a tal de ESG – na sigla em inglês, Governança Ambiental, Social e Corporativa – continua a ganhar espaço na mídia e ocupando lugar de destaque nas campanhas de marketing das empresas?

A resposta passa pela relevância do tema, que ainda não se esgotou nos dias de hoje, mesmo que a percepção das empresas – tanto das grandes corporações como de startups iniciantes – esteja caminhando na direção das regras do compliance.

Manter este assunto em alta, vale ressaltar, é algo necessário. E extremamente positivo. O fato de, em pleno século XXI e dentro do contexto de um mundo globalizado, ainda haver muitas pessoas minorizadas – como mulheres, pessoas negras e LGBTQAI+ – sendo injustiçadas no mercado de trabalho pela falta de perspectivas requer que as empresas continuem divulgando suas experiências e ações voltadas para a ESG. Essa é uma forma de dar exemplo, de trocar experiências. E, assim, abrir os olhos daqueles empreendedores que ainda não enxergaram que agir de acordo com as boas práticas corporativas é o mínimo que podemos fazer, isso porque devemos, sim, cada vez mais colocar a responsabilidade de mudança da sociedade no universo corporativo também, afinal aqueles que , geralmente, se preocupam com questões sociais e usam suas organizações como um veículo para promover a mudança social; ou que já têm consciência disso, mas não sabem como implementá-las.

A sociedade, não só aqui no Brasil mas mundo afora, cresceu baseada em uma série de injustiças históricas, principalmente de cunho social e econômico. Trata-se de algo estrutural na formação das sociedades – e que, fortemente enraizado, se reflete nos ambientes corporativos.

Na grande onda de novas empresas calçadas na tecnologia, as chamadas startups, por exemplo, é bem mais fácil encontrar um cenário no qual as pessoas minorizadas ganham oportunidades – ou melhor, essas empresas fazem o reparo social daquilo que, estruturalmente, a sociedade sempre injustiçou. E não há como falar sobre isso sem, primeiro, explicar a diferença entre equidade e igualdade que, com suas sutis diferenças de entendimento, são princípios fundamentais para a construção de sociedades justas. Enquanto a equidade entende como justo proporcionar resultados iguais para pessoas diferentes tratando os diferentes de maneira diferente, a igualdade se refere a situações idênticas e equivalentes para todas as pessoas e situações. Explicando de maneira prática: dar uma bicicleta igual para 50 pessoas é igualdade; agora, dar uma bicicleta para 50 pessoas e cada veículo ser customizado para que cada um dos indivíduos possam usar de acordo com suas particularidades é equidade – o conceito de reparo social que deve se seguir. Desta forma, o papel da empresa não é somente trabalhar com contratação intencional (abrir vagas para pessoas minorizadas como pessoas trans ou prestas) mas, por exemplo, dar a oportunidade – através de cursos de capacitação – para que pessoas minorizadas que não tiveram a oportunidade de fazer faculdade, terminar a escola ou estudar um idioma consigam se desenvolver para crescer na empresa. Essa é a real mudança social.

Cada vez mais – e ainda bem -, a sociedade começa a clamar por direitos iguais para pessoas de todas as raças e gêneros e pela necessidade de coibir abusos e respeitar aqueles que não se encaixam no perfil ainda julgado por muitos como padrão.

As grandes corporações, no entanto, carregam entranhado dentro de si esse ranço de injustiça. E, até pelo tamanho de sua estrutura e o longo tempo em que estão no mercado, tendem a se acomodar em uma inércia e demorar mais a se adaptar aos novos tempos.

Cabe, portanto, a nós, jovens empreendedores de primeira viagem, dar o exemplo e mostrar que é possível, sim, gerir um negócio de sucesso derrubando as barreiras que impedem todos de terem oportunidades iguais. E compartilhar nossas experiências jamais será algo redundante.

*Sophie Secaf é cientista política formada pela Universidade de Edinburgo, cofundadora e CMO da Z1