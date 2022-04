Discussão sem respostas prontas

O indulto é um benefício concedido pelo Presidente da República. Significa o perdão da pena, efetivado mediante decreto que tem como consequência a extinção, diminuição ou substituição da pena. O indulto individual (graça) nunca foi usado no regime constitucional, a partir de 1988.

No art. 84, XII da Constituição Federal está previsto que o Presidente poderá conceder o indulto coletivo ou individual (graça), sendo essa previsão repetida no art. 734 do Código de Processo Penal Brasileiro. Nenhum desses diplomas legais traz restrições à concessão do indulto ou graça, apenas impedindo que sejam concedidos para condenações relativas a crimes hediondos, tortura, tráfico e terrorismo, por exemplo.

A discussão já esteve presente no STF, que em decisões recentes tem reconhecido a validade desse tipo de decreto presidencial. O presidente Jair Bolsonaro concedeu indultos a agentes de segurança pública. Na época, ministros afirmaram que a decisão seria prerrogativa do presidente. Em 2019, Bolsonaro também concedeu indulto a presos com doenças graves ou em estado terminal, com exceção para condenados por crimes hediondos ou violentos.

Importante lembrar que o próprio STF, quando julgou a ADI 5874, deixou claro que é prerrogativa do Presidente da República conceder o indulto como bem entender, não cabendo ao Poder Judiciário interferir em seu conteúdo.

Se a população não aprova o conteúdo do indulto, e não quer que se repitam situações como essa, basta não reconduzir o (ou a) Presidente ao cargo nas eleições que ocorrem sazonalmente. Mas, enquanto estiver exercendo aquele cargo, o (ou a) Presidente tem a prerrogativa de emitir o decreto de indulto com bem lhe aprouver.

Indultos presidenciais não acontecem só no Brasil. Ao fim de seu mandato, o então Presidente Norte-americano Donald Trump concedeu perdão a 73 pessoas e comutou as sentenças de outras 70. Entre os perdoadas, estavam Steve Bannon, estrategista da campanha de Trump em 2016.

O STF condenou Daniel Silveira por ameaças e incitação à violência contra ministros da Corte, incitar o emprego de violência e grave ameaça para tentar impedir o livre exercício dos Poderes Legislativo e Judiciário e estimular a animosidade entre as Forças Armadas e o STF.

A discussão que se coloca atualmente não encontra ainda respostas prontas, mas a serem respondidas nos próximos dias.

Os efeitos secundários da condenação (inelegibilidade e a perda do mandato pela Câmara dos Deputados) também deixaram de existir (há precedente no Enunciado 631 da Súmula do STJ, dizendo que os efeitos secundários permanecem intactos)? Poderia ser concedida a graça a uma condenação ainda não coberta pelo trânsito em julgado (quando não existem recursos pendentes)? Poderia ser concedida a graça com o intuito de beneficiar uma única pessoal com a única motivação de ser seu aliado político, e com isso estaria se violando a regra constitucional da impessoalidade, incorrendo em desvio de finalidade do decreto?

Ao que parece, como não há muitos detalhes nos regramentos para concessão do indulto presidencial, portanto não se pode querer restringir seu alcance com interpretações subjetivas. Somente se pode fazer interpretação para aumentar alcance de direitos, mas nunca para restringi-los. A discussão, portanto, é muito mais política do que jurídica.

Se o STF quis – e com razão – passar o recado de que não se aceitam atitudes com a do Deputado Daniel Silveira, que cometeu bárbaros crimes contra a Democracia e suas Instituições, desbordando dos limites de sua imunidade parlamentar, exagerou o STF quando cerceou a atuação da defesa do acusado, chegando ao absurdo de impor multa ao Advogado por ter recorrido de decisões proferidas no processo.

E agora, no outro extremo, o Presidente da República desafia o STF, certamente em um movimento direcionado para seu eleitorado cativo, olhando para as próximas eleições.

Os próximos dias nos dirão como resolver essas questões jurídicas e políticas, para que possamos então escrever novas páginas em nossos livros de Direito Constitucional, Penal, Processual Penal, Eleitoral e de Ciências Políticas.

*Pedro Paulo de Medeiros, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros