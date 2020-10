‘Disciplina elevada… Polícia Federal’, ouve Bolsonaro da nova turma de 307 federais em juramento

A Polícia Federal ganhou um reforço de 307 novos agentes nesta quinta-feira, 8. A cerimônia de formatura, na Academia Nacional de Polícia, a mítica escola dos federais situada em Brasília, contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, do ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, e do diretor-geral da corporação, delegado Rolando Alexandre de Souza.

Diante das autoridades, os formandos entoaram o ‘grito de guerra’:

Uniforme preto estampando o brasão,

trajando a coragem, altivez e vibração

Princípios e valores

Norteiam a conduta

Prometo ser um forte e jamais fugir da luta

Honro a Academia pela nossa formação,

Preparando nossas vidas pro exercício da função

Raça, fibra, valor e união,

Agora estamos prontos pra cumprir nossa missão!!

Em nome da justiça, o valor que nos cingiu,

mostrando a nossa força em cada canto do Brasil!

Moral, garra, somados pra alcançar, o

respeito de um povo que nascemos pra guardar

Somos parte de uma tropa que é o orgulho nacional,

disciplina elevada… Polícia Federal!

Antes disso, o discurso da turma, escrito pelo formando Carlos Humberto Rios Mendes Júnior, foi lido pela oradora Luisa Scaramussa Antunes (assista acima a partir dos 9 minutos).

“Nós enfrentamos, somado a todo estresse físico, psicológico e intelectual de um curso de formação normal, a ameaça sempre constante da pandemia”, diz um trecho da fala. A homenagem, no entanto, logo emenda: “Quem nasceu para ser polícia, será polícia, simples assim. E polícia triunfa, meus amigos. (…) Não são as armas da Polícia Federal que a destacam. Não é o seu aparto tecnológico, suas viaturas, seu sistema de inteligência, não são suas delegacias, nem suas atribuições, ainda que únicas, o que destaca a Polícia Federal são seus policiais e os valores que eles compartilham”.