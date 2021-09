Discernimento nacional

Atitudes, comportamentos, condutas, declarações, notas assinadas por servidores públicos, motivadas por boa-fé/má-fé e/ou que revelem grandeza/baixeza moral são percebidas/discernidas pela maioria absoluta dos brasileiros-eleitores. Maioria absoluta esta que continua unida pelo repúdio à impunidade, pelo respeito à Constituição, à paz social e à democracia. E, o mais relevante, que evita fanatismo, idolatria, adoração a políticos.

Quando me refiro à maioria absoluta dos brasileiros-eleitores, tenho em mente os mais de 42 milhões que se abstiveram, votaram em branco ou nulo no segundo turno da eleição presidencial de 2018, a maior parte dos 57 milhões de eleitores, que votou na chapa vencedora, e que não votaria novamente em 2022, e parte dos 47 milhões de eleitores que votou na chapa derrotada, e que não votaria novamente em 2022, ainda que com outros nomes na chapa.

Tenho a impressão de que essa maioria absoluta de brasileiros-eleitores continua atenta às missões institucionais do Exército brasileiro, lembradas pelo então Comandante do Exército, general Villas Boas, em mensagem publicada em rede social no dia 3 de abril de 2018, e de que também continua atenta às condutas e decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal, proibidos de violar a Constituição.

Forças que atuam continuamente, nesses últimos quase 34 anos de vigência da Constituição, dentro dos Poderes da União, para remover a moral do cerne da República, desrespeitando a Constituição, por vezes com o emprego de alta capacidade intelectual e baixo nível moral, cometendo crimes, violando e/ou lesando, direta ou indiretamente, direitos de mais de 213 milhões de brasileiros, que emanam todo o poder, são forças que desconstituem a República.

Se é verdadeira a afirmação de que fora da lei não há salvação, igualmente é verdadeira a afirmação de que a salvação dentro da lei exige a prática da moralidade por parte daqueles que atuam como agentes dos Poderes da República. A maioria absoluta dos brasileiros-eleitores, ao repudiar a impunidade e respeitar à Constituição, manifesta sua vontade para que a integridade do Estado Democrático de Direito seja protegida.

Passados quase 34 anos desde a promulgação da Constituição, do funcionamento do Estado de Direito, dos Poderes da União, das Instituições Democráticas, do exercício dos direitos e garantias fundamentais, o estágio do processo de desenvolvimento do discernimento nacional permite que a maioria absoluta dos brasileiros perceba as causas que tornam seu poder constitucional disfuncional e que afastam a República Federativa do Brasil de seus objetivos constitucionais.

*Luiz Paulo Ferreira Pinto Fazzio, advogado