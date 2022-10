Diretor da PRF pede voto em Bolsonaro; presidente do TSE cobra explicação urgente sobre operações relacionadas ao transporte de eleitores

O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, usou a conta pessoal no Instagram para defender o voto no presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele publicou nos stories uma foto da bandeira do Brasil e escreveu: “Vote 22, Bolsonaro presidente”.

Não é a primeira manifestação política do diretor-geral da PRF nesta eleição. Vasques já havia criticado, em evento no último dia 11, “autoridades que defendem a liberação das drogas”.

Leia Também Alexandre esclarece que boletins sobre ações da PF neste domingo podem ser divulgados

“Eu fico até assustado quando vejo eventuais autoridades, que poderão ser [eleitas], a depender da escolha, defenderem a liberação das drogas. Eu acho que nunca devem ter ido em uma cracolândia ou conhecido a mãe de um jovem desse que está na droga. Eu que tive experiência pessoal, dentro da minha família, sei o que a droga faz com uma família, leva à morte inclusive”, disse na abertura do II Curso de Cinotecnia Policial.

O deputado Paulo Teixeira (PT-SP), um dos coordenadores da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que tome providências sobre o suposto uso político da Polícia Rodoviária Federal para favorecer a campanha bolsonarista.

Ontem, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, pediu explicações da corporação sobre as acusações. Moraes também proibiu operações da PRF “relacionadas ao transporte público, gratuito ou não, disponibilizado aos eleitores” e deixou expresso que o descumprimento da decisão poderia gerar a responsabilização do diretor-geral da corporação por desobediência e crime eleitoral.

Em ofício assinado na madrugada, Vasques determinou que a decisão fosse cumprida e reafirmou o “compromisso da PRF com o fortalecimento da segurança Pública Nacional, quer seja na proteção das vidas, na preservação dos patrimônios públicos e privados e na garantia da mobilidade nas rodovias e estradas federais e nas demais áreas de interesse da União”. Ele também afirmou que o trabalho da PRF seguiria “nas ações não conflitantes com a decisão”.

Documento Leia o ofício PDF

O presidente do TSE voltou a cobrar, com urgência, o diretor-geral da PRF no final da manhã. Com base em denúncia nas redes sociais, Moraes mandou ele informar “imediatamente” as razões das operações relacionadas ao transporte público de eleitores.

A PRF está fazendo Blitz na entrada de Cuité, Paraíba. Um absurdo enorme!! Já está afugentando a população da zona rural!! Alguém precisa fazer alguma coisa!! O povo não vem votar! @TSEjusbr pic.twitter.com/JwgrPGaynq — Hígor Lins ✠ (@higorlins3) October 30, 2022

A vigília organizada pela seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP) em parceria com entidades da sociedade civil também recebeu denúncias de operações policiais nos transportes públicos ao longo do dia de votação. O grupo está sistematizando as informações para entrar com uma representação no TSE.