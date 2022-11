Diretor da PRF pede quase R$ 1 milhão para reforçar efetivo nas estradas, suspende folgas e anuncia apuração disciplinar

O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques informou ao Supremo Tribunal Federal na madrugada desta terça-feira, 1º, ações adotadas no bojo da operação que visa desbloquear interdições realizadas em todo País por bolsonaristas que reagem à vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas. As medidas incluem a solicitação de R$ 970 mil ao Ministério da Justiça para custeio de passagens e diárias de PRFs, a suspensão de atividades administrativas não essenciais da corporação, assim como de folgas de agentes para compensação de horas.

O diretor da PRF aproveitou a oportunidade para rechaçar ‘manifestações de policiais veiculadas nas mídias sociais dando conta de que a corporação não atuaria coercitivamente para liberar as rodovias’. Segundo ele, a informação ‘não condiz com a verdade’. “Em momento algum tal determinação foi emanada por esta Direção, ao que tal postura individual desses agentes será objeto de apuração”, registra o documento. A Corregedoria da corporação em São Paulo já instaurou investigação para apurar eventuais irregularidades por parte de PRFs.

Segundo Vasques – que pediu voto ao presidente Jair Bolsonaro às vésperas do segundo turno –, em alguns locais, a ‘mobilização assumiu proporções tais que o efetivo ordinário não consegue, por conta própria, resolver o problema, o que exige mobilização extraordinária de servidores’. O chefe da PRF diz que acionou o Ministério da Justiça pedindo ‘descentralização de aporte financeiro para fazer frente à demanda’.

Documento LEIA O OFÍCIO DE SILVINEI PDF

Junto à manifestação apresentada ao STF, o diretor-geral da PRF anexou ofício endereçado ao secretário-executivo do MJSP solicitando R$ 970 mil, valor que seria ‘imprescindível para viabilizar a mobilização de efetivo e consequentemente a pronta resposta da PRF’. A corporação fez um quadro em que dispõe a destinação dos valores – R$ 250 mil para custear transporte aéreo de 100 policiais rodoviários federais, R$ 710 mil para custear diárias para movimentação de 400 PRF. O documento é assinado pelo Diretor de Operações Djairlon Henrique Moura.

Na manifestação encaminhada ao Supremo, Vasques diz que os bloqueios registrados em todo País não se tratam de ‘manifestação de caminhoneiros e nem mesmo de uma categoria isolada, mas sim de um grupo de pessoas de classes e idades variadas, unidas por laços ideológicos/políticos específicos’. “Em alguns casos, as aglomerações ultrapassam cinco mil pessoas, sendo utilizados tratores, carros de passeis, táxis, mototáxis e outros”, registrou o documento.

As informações foram prestadas no âmbito da ação em que o ministro Alexandre de Moraes determinou a liberação imediata das vias públicas bloqueadas por protestos de apoiadores de Bolsonaro após a derrota no segundo turno. A maioria do Plenário do STF já votou no sentido de chancelar a ordem.

Na manhã desta terça-feira, 1º, o ministro proferiu novo despacho, determinando que as Polícias Militares dos Estados atuem para ‘imediata desobstrução de todas as vias públicas que, ilicitamente, estejam com seu trânsito interrompido’.

No mesmo despacho, o ministro determina que sejam identificados os caminhões utilizados para bloqueios, com ‘remessa imediata’ à Justiça, para que possam ser aplicadas multas de R$ 100 mil aos proprietários dos veículos. O documento cita ainda prisão em flagrante daqueles que estiverem praticando ‘crimes contra as instituições democráticas’.