Diretor-geral da Anvisa nega ‘preciosismo’ com Sputnik V e diz que vacina russa pode ser aprovada No mês passado, a Anvisa rejeitou pedido de importação do imunizante feito por governos estaduais da Região Nordeste alegando, na ocasião, falta de informações suficientes para garantir segurança, qualidade e eficácia da vacina