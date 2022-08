Diretor da Faculdade de Direito diz que ‘eleições já têm um vencedor, o sistema eleitoral’

O diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo Celso Campilongo afirmou na manhã desta quinta-feira, 11, que as eleições de 2022 já tem um vencedor: “o sistema eleitoral brasileiro. A legalidade do Estado democrático de Direito, sempre. E, principalmente, o povo”.

O diretor das Arcadas – que sediam nessa quinta-feira, 11, ato em defesa da democracia – discursou em dois momentos do evento que lotou o histórico prédio da faculdade e o largo São Franciso.

No pátio da instituição, Campilongo ressaltou que o Estado democrático de Direito ‘significa’ legalidade e publicidade. O professor ponderou que o controle de tais princípios cabe às instituições que tem competência para fazê-lo, indicando que, no caso das eleições, há ‘apenas uma’ instituição com tal responsabilidade: o Tribunal Superior Eleitoral.

“O resto é gente sem competência jurídica e moral para se intrometer no processo eleitoral”, frisou.

A ponderação se dá em meio a mais recente investida do governo Jair Bolsonaro contra as urnas eletrônicas e questionamentos feitos por militares à corte eleitoral.

“A única força que pode dizer algo sobre o processo democrático, é a força do eleitor”, frisou.