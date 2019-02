Diretor de multi que teve salário reduzido ao retornar ao Brasil receberá diferença, decide TST

Os ministros da Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho condenaram a Goodyear do Brasil Produtos de Borracha Ltda. a pagar diferenças salariais a um diretor que havia trabalhado no exterior por oito anos em razão da redução salarial na repatriação.

Segundo divulgou o site do TST – Processo: ARR-866-65.2010.5.02.0005 – , a empresa ‘não conseguiu demonstrar, no processo, que o salário pago na volta ao Brasil seria equivalente ao que o diretor recebia no exterior’.

Retorno

Na reclamação trabalhista, o executivo argumentou que, no retorno ao Brasil, seu salário de US$ 13.500 (R$ 32.078,70) foi reduzido para R$ 20 mil.

Ele alegou ter prestado serviços ininterruptos para o grupo econômico de 1976 a 2009. Foi vice-presidente na filial da Colômbia, onde permaneceu por três anos, trabalhou por um ano na sucursal da Venezuela como diretor de vendas e marketing e, por fim, permaneceu quatro anos na filial do México, ocupando o mesmo cargo.

Prova

Ao examinar a controvérsia sobre a redução salarial, o Tribunal Regional do Trabalho da 2.ª Região (SP) entendeu que competia ao executivo fundamentar o seu pedido com provas do valor dos salários recebidos, encargo processual do qual não havia se desincumbido.

No recurso ao TST, ele sustentou que era da empresa o ônus da prova, uma vez que, de acordo com o artigo 464 da CLT, o pagamento do salário deve ser efetuado contra recibo.

Guarda de documentos

A relatora do recurso no TST, ministra Kátia Magalhães Arruda, reconheceu que o executivo ‘poderia provar a sustentada redução salarial por meio de demonstrativos de contracheques ou documentos similares’. Mas, na sua avaliação, ‘deve ser reconhecida a maior aptidão para a prova pela empresa, que tem o dever legal de guardar os documentos que comprovam o pagamento de salário’.

Ainda de acordo com a relatora, ‘é fato incontroverso que a Goodyear, na contestação, argumentou que o salário no exterior na realidade seria entre US$ 9.875 e 11.700 e que a remuneração paga no Brasil teria sido equivalente’.

“Ou seja, a empresa não se limitou à negativa geral do direito, tendo apresentado fatos modificativos.”

Por unanimidade, a Turma deu provimento ao recurso para, distribuindo o ônus da prova contra a empresa, reconhecer a redução salarial, julgar procedente o pedido e determinar o pagamento de diferenças.

COM A PALAVRA, A GOODYEAR

“A Goodyear não comenta sobre decisões judiciais”