DIRETO DO PLENÁRIO VIRTUAL: Supremo retoma julgamento do marco temporal

O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma na tarde desta quinta-feira, 2, o julgamento sobre a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A decisão do plenário terá impacto sobre o futuro de 303 demarcações em andamento no País. O caso tem sido chamado de ‘julgamento do século’ sobre as questões indígenas no País, como mostrou o Estadão. A discussão é acompanhada de perto pelos povos originários, com a presença de mais de 6 mil indígenas na Esplanada dos Ministérios desde a semana passada.

A tese do marco temporal, defendida por ruralistas, estabelece uma linha de corte para a demarcação de terras indígenas. A proposta é que as terras só podem ser demarcadas se for comprovado que os índios estavam na região na data da promulgação da Constituição, ou seja, no dia 5 de outubro de 1988.

O ministro Edson Fachin, relator do processo, já argumentou em parecer que a tese promove um progressivo “etnocídio” entre os povos indígenas, com a eliminação de elementos culturais de determinado grupo. O caso chegou a ser pautado no plenário virtual, quando Fachin apresentou seu voto, mas um pedido de destaque transferiu a discussão para a sessão por videoconferência.

A sessão desta quarta, 1, ficou restrita ao parecer da Advocacia-Geral da União (AGU) em favor do marco temporal e a sustentações orais dos chamados ‘amicus curiae’, terceiros interessados que se inscreveram para colaborar com o julgamento. Dos 39 inscritos, falaram ontem os representantes de povos indígenas e entidades de direitos humanos que se opõem ao marco. Restam 18 para falar na sessão de hoje, a maioria em defesa da tese. Cada um dispõe de cinco minutos para apresentar os argumentos.

Ao final das sustentações orais, a Procuradoria-Geral da República vai apresentar seu parecer sobre a tese. Só então a votação terá início, começando pelo voto do relator.

Assista ao vivo: