DIRETO DO PLENÁRIO VIRTUAL: primeira sessão convocada por Fux e a comercialização de amianto no País

A pauta da primeira sessão de julgamentos do Plenário do Supremo Tribunal Federal convocada pelo presidente Luiz Fux traz a discussão dos embargos de declaração opostos nas ações que tratam da proibição da exploração, da produção e da comercialização do amianto no país.

A definição sobre os embargos deve orientar a decisão tomada pelo Plenário do STF no julgamento da constitucionalidade da Lei federal 9.055/1995 e de várias leis estaduais relacionadas à indústria do amianto.

A sessão será realizada por meio de videoconferência a partir das 14h e tem transmissão ao vivo pela TV Justiça, pela Rádio Justiça e pelo canal do STF no YouTube.

Confira, abaixo, outro tema pautado para a sessão desta quarta. As informações foram divulgadas pela Assessoria de Imprensa do Supremo.

Ação Rescisória (AR) 2107

Relator: ministro Gilmar Mendes

União x Vector Equipamentos Ltda

Ação rescisória ajuizada pela União Federal contra a Vector Equipamentos Ltda., buscando a rescisão da decisão monocrática proferida no RE 518750 pelo ministro Ayres Britto, em 18/12/2006, em que foi declarada a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei nº 9.718/1998 (base de cálculo do PIS e da COFINS), para impedir a incidência do tributo sobre as receitas até então não compreendidas no conceito de faturamento da LC 70/1991. A União sustenta que houve erro de fato na decisão, pois o pedido de desistência da empresa e a renúncia a parte ao direito discutido na ação não foram consideradas.