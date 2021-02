DIRETO DO PLENÁRIO VIRTUAL: depois de Daniel Silveira, a Lei das Antenas

No dia seguinte à confirmação da ordem de prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira (PSL-RJ), o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma a rotina de julgamentos. Na pauta desta quinta-feira, 18, os ministros continuam a análise da constitucionalidade da Lei Geral de Antenas, de 2015.

Leia Também Julgamento no Supremo sobre gratuidade do direito de passagem previsto na Lei das Antenas mexe com ânimos das teles

A discussão foi aberta no âmbito de uma ação proposta pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, em meados do ano passado. O chefe do Ministério Público Federal (MPF) se opõe ao trecho da lei que prevê gratuidade pelo chamado ‘direito de passagem’. Nos termos do dispositivo, empresas que usam a infraestrutura das telecomunicações em vias públicas não precisam pagar pela instalação dos equipamentos. A isenção já poupou às teles cerca de R$ 4 bilhões nos últimos anos.

O ministro Gilmar Mendes, relator da ação, abriu os votos na sessão de ontem e defendeu a constitucionalidade da isenção. A sessão continua na tarde desta quinta. Assista ao vivo: