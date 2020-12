DIRETO DO PLENÁRIO VIRTUAL: contrato de trabalho intermitente

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) retomam na tarde desta quinta-feira, 3, o julgamento da ação que discute a constitucionalidade dos contratos intermitentes de trabalho, instituídos a partir da chamada reforma trabalhista (Lei 13.467/2017). O plenário julga em conjunto as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 5826, 5829 e 6154, relatadas pelo ministro Edson Fachin.

Na sessão de quarta-feira, 2, o ministro votou pela inconstitucionalidade desta modalidade de contrato de trabalho, por considerar que ela deixa vulnerável a proteção de direitos fundamentais dos trabalhadores, como a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo.

Também na pauta está um bloco de seis ações que questiona a decretação de indisponibilidade de bens pela Fazenda Pública sem decisão judicial.

Veja, abaixo, os processos pautados para julgamento:

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5826

Relator: ministro Edson Fachin

Federação Nacional dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo e outros X Presidente da República e Congresso Nacional

A ação questiona dispositivos da Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) e a Medida Provisória 808/2017, que alteraram dispositivos da CLT para criar e regular o instituto do contrato de trabalho intermitente. Os ministros vão decidir se os dispositivos impugnados propiciam a precarização da relação de emprego, como alega a federação, e se ofendem os princípios da vedação ao retrocesso social, da dignidade humana e da isonomia e as garantias do salário mínimo, do 13º salário, das férias remuneradas e da jornada de trabalho não superior a oito horas diárias.

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5881

Relator: ministro Marco Aurélio

Autor: Partido Socialista Brasileiro (PSB)

Interessados: Presidente da República e Congresso Nacional

O partido questiona o artigo 25 da Lei 13.606/2018, na parte em que altera a Lei 10.522/2002, que dispõe sobre a indisponibilidade de bens por meio da averbação pré-executória da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos. O PSB afirma que a norma confere poder indiscriminado à Fazenda Pública para, unilateralmente e sem intervenção do Judiciário, bloquear os bens dos devedores e contribuintes inscritos em dívida ativa federal. Serão julgadas em conjunto as ADIs 5886, 5890, 5925, 5931 e 5932.

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5625

Relator: ministro Edson Fachin

Autora: Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade

Interessados: Presidente da República e Congresso Nacional

Ação ajuizada contra a Lei 13.352/2016, que admitiu a contratação de profissionais individuais do setor de estética e beleza, sob a forma de parceria. A confederação autora alega, em síntese, que a legislação em vigor precariza o trabalho no setor, ao possibilitar a denominada “pejotização”, com perda de direitos trabalhistas. Acrescenta que a nova lei permite que em um mesmo estabelecimento encontrem-se trabalhadores com funções idênticas, porém recebendo tratamento legal diferente, ou seja, um é profissional empregado e sujeito à proteção legal e social da CLT, enquanto outro, “profissional-parceiro”.

Os ministros vão decidir se a lei impugnada viola os princípios da igualdade, da dignidade da pessoa humana e da valorização do trabalho.