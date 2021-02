DIRETO DO PLENÁRIO VIRTUAL: a prisão do deputado Daniel Silveira; assista ao vivo

O Supremo Tribunal Federal (STF) decide nesta quarta-feira, 17, se referenda ou não a ordem para prender o deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ). A decisão partiu do ministro Alexandre de Moraes e foi tomada depois que o parlamentar divulgou um vídeo defendendo a destituição dos integrantes do tribunal e o Ato Institucional 5 (AI-5), o mais violento da ditadura militar no Brasil.

Na avaliação do ministro, a adoção de ‘medidas energéticas’ contra o parlamentar foi necessária para impedir novos ataques à democracia. “A Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias a ordem constitucional e ao Estado Democrático, nem tampouco a realização de manifestações nas redes sociais visando o rompimento do Estado de Direito”, registra o despacho. “A reiteração dessas condutas por parte do parlamentar revela-se gravíssima”, escreveu ainda o ministro.

A prisão de um deputado não é um procedimento comum. A Constituição prevê que os parlamentares são ‘invioláveis, civil e penalmente, por opiniões, palavras e votos’ e não podem ser detidos no exercício da função. A exceção é para flagrantes de crimes inafiançáveis. A hipótese deve aparecer no centro da discussão no tribunal. Isso porque Moraes considerou que, pela tese da ‘infração permanente’, o flagrante teria sido configurado uma vez que o vídeo continuou disponível nas redes sociais após a gravação.

“Daniel Silveira, ao postar e permitir a divulgação do referido vídeo, que repiso, permanece disponível nas redes sociais, encontra-se em infração permanente e consequentemente em flagrante delito, o que permite a consumação de sua prisão em flagrante”, diz um trecho da decisão.

Nos bastidores, a avaliação é a de que o plenário deve acompanhar o ministro. Assista ao vivo a sessão: