DIRETO DO PLENÁRIO: Supremo retoma julgamento sobre marco temporal para demarcação de terras indígenas

O Plenário do Supremo Tribunal Federal retoma nesta quarta-feira, 1º, o julgamento sobre o marco temporal para a demarcação de áreas indígenas. A sessão será marcada pelas manifestações de partes e de terceiros interessados no processo – há ao menos 39 inscritos para se pronunciarem diante dos ministros do Supremo.

Na última quinta-feira, 26, o ministro Edson Fachin apresentou seu relatório sobre o caso. A decisão do STF sobre o tema impactará o futuro de 303 demarcações de terras indígenas em andamento no País.

A análise do STF sobre o ‘Marco Temporal’ tem sido chamada de ‘o julgamento do século’ sobre as questões indígenas no País, como mostrou o Estadão. A discussão é acompanhada de perto pelos povos originários, com a presença de mais de 6 mil indígenas na Esplanada dos Ministérios.

A regra defendida por ruralistas estabelece uma linha de corte para a demarcação de terras indígenas. O ministro Edson Fachin, relator do caso, já argumentou em parecer que a tese promove um progressivo “etnocídio” entre os povos indígenas, com a eliminação de elementos culturais de determinado grupo.

A sessão tem transmissão ao vivo pela TV Justiça, pela Rádio Justiça e pelo canal do STF no YouTube.

Confira a seguir, todos os processos pautados para a sessão plenária desta quarta-feira:

Recurso Extraordinário (RE) 1017365 – Repercussão geral

Relator: ministro Edson Fachin

Fundação Nacional do Índio (Funai) x Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina

O recurso discute a definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena. O colegiado discutirá o cabimento da reintegração de posse requerida pela Fundação do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina (Fatma) de área declarada administrativamente como de tradicional ocupação indígena localizada em parte da Reserva Biológica do Sassafrás (SC). O relator suspendeu a tramitação de processos sobre áreas indígenas até o fim da pandemia, por entender que medidas como reintegração de posse podem agravar a situação dos indígenas em relação ao risco de contágio da Covid-19.

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 6281)

Relator: ministro Luiz Fux

Associação Nacional dos Jornais (ANJ) x Presidente da República e Congresso Nacional

A ação questiona dispositivos da Lei Eleitoral (Lei 9.504/1997) e da Resolução 23.551/2017 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que disciplinam a propaganda eleitoral na imprensa e proíbem a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, à exceção do impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes.

Recurso Extraordinário (RE) 962189

Relator: ministro Luiz Fux

Presidente do Tribunal de Contas do RN x Estado do RN

O Plenário vai decidir se o Tribunal de Contas estadual pode determinar a indisponibilidade cautelar de bens. Em discussão está o artigo 121, inciso V, da Lei Orgânica do TCE/RN (Lei 464/2012, que conferiu ao órgão esse poder.