DIRETO DO PLENÁRIO: Supremo retoma julgamento sobre autonomia do Banco Central e pode começar discussão sobre marco temporal

O Plenário do Supremo Tribunal Federal retoma, na tarde desta quinta-feira, 26, o julgamento sobre autonomia do Branco Central, com um placar de 1 a 1. Na sessão da tarde desta quarta, 25, o relator, ministro Ricardo Lewandowski, votou contra o reconhecimento da autonomia da instituição, e o ministro Luís Roberto Barroso abriu divergência.

Também segue na pauta do STF a ação sobre a demarcação de terras indígenas e o chamado marco temporal. O caso tem sido classificado como ‘o julgamento do século’ sobre as questões indígenas no País é acompanhada de perto pelos povos originários, com a presença de mais de 6 mil indígenas na Esplanada dos Ministérios.

Ainda estão listados o julgamento conjunto de três ações penais que discutem se o ex-deputado André Moura (PSC/SE) cometeu ou não ​crimes contra a administração pública, além da ação que discute a adoção ​de medidas em respeito à identidade de gênero de pessoas transsexuais e travestis no Sistema Único de Saúde (SUS).

Confira, abaixo, todos os temas pautados para julgamento. A sessão tem transmissão ao vivo pela TV Justiça, pela Rádio Justiça e pelo canal do STF no YouTube.

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6696

Relator: ministro Ricardo Lewandowski

Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e Partido dos Trabalhadores (PT) x Presidente da República e Congresso Nacional

A ação questiona a Lei Complementar 179/2021, que define os objetivos do Banco Central do Brasil (Bacen) e dispõe sobre sua autonomia, bem como nomeação e exoneração de seu presidente e de seus diretores. O Plenário vai decidir se a norma regula matéria reservada à iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo e se ofende os princípios da valorização do trabalho humano e da livre iniciativa. O colegiado também decidirá se a lei complementar afasta o Estado de sua função de fiscalização, incentivo e planejamento da atividade econômica e se a medida estrutura o sistema financeiro nacional com base exclusivamente no interesse do mercado e nas metas de inflação, deixando de promover o desenvolvimento do país e de servir aos interesses da coletividade.

Recurso Extraordinário (RE) 1017365 – Repercussão geral

Relator: ministro Edson Fachin

Fundação Nacional do Índio (Funai) x Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina

O recurso discute a definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena. O colegiado discutirá o cabimento da reintegração de posse requerida pela Fundação do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina (Fatma) de área administrativamente declarada como de tradicional ocupação indígena localizada em parte da Reserva Biológica do Sassafrás (SC). O relator suspendeu a tramitação de processos sobre áreas indígenas até o fim da pandemia, por entender que medidas como reintegração de posse podem agravar a situação dos indígenas em relação ao risco de contágio da Covid-19.

Ações Penais (APs) 969, 973 e 974

Relator: ministro Gilmar Mendes

Ministério Público Federal x André Luiz Dantas Ferreira (ex-deputado André Moura)

Julgamento em conjunto de três ações penais que descrevem a ocorrência de crimes tipificados nos incisos I e II do artigo 1° do Decreto Lei n° 201/1967 (​peculato e desvio e apropriação de recursos públicos) de modo continuado. Os fatos descritos foram supostamente praticados por André Luiz Dantas Ferreira, entre janeiro de 2005 e junho de 2007, durante o mandato de prefeito de seu sucessor, Juarez Batista dos Santos, em Pirambu/SE. Segundo o Ministério Público, mesmo fora do cargo, o ex-parlamentar permaneceu no comando da Administração Municipal, quando os atos denunciados teriam ocorrido.

Em alegações finais a defesa refutou os pedidos de condenação do Ministério Público, sob o argumento de que as acusações estão amparadas exclusivamente na prova inquisitorial e que foi desconsiderada “a robusta prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório”.

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 787

Relator: ministro Gilmar Mendes

Partido dos Trabalhadores x Ministro de Estado da Saúde

Referendo em medida liminar deferida pelo relator que determinou ao Sistema Único de Saúde (SUS) que altere, em 30 dias, seus sistemas de informação para incluir atendimento médico agendado em qualquer especialidade e a realização de exames em pacientes transsexuais e travestis, independentemente do sexo biológico apontado em seus registros civis.