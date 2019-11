DIRETO DO PLENÁRIO: Supremo retoma julgamento de prisão em segunda instância Expectativa é a de que o placar, atualmente em 4 a 3 a favor da execução antecipada de pena, acabe empatado, cabendo ao ministro Dias Toffoli, presidente da Corte, dar o voto de minerva; julgamento é transmitido ao vivo pela TV Justiça, pela Rádio Justiça e pelo canal do STF no YouTube