DIRETO DO PLENÁRIO: Supremo julga ações contra ex-deputado André Moura por peculato e desvio de recursos públicos

Na sessão plenária da tarde desta quinta-feira, 23, os ministros do Supremo Tribunal Federal vão analisar um um conjunto de três ações penais que o ex-deputado André Moura (PSC/SE) responde por supostos ​crimes contra a administração pública – peculato e desvio e apropriação de recursos públicos.

Os delitos imputados ao ex-parlamentar teriam ocorrido entre entre janeiro de 2005 e junho de 2007, durante o mandato de prefeito de seu sucessor, Juarez Batista dos Santos, em Pirambu (Sergipe). O Ministério Público Federal diz que, mesmo fora do cargo, André Moura permaneceu no comando da administração municipal.

Em alegações finais, a defesa refutou os pedidos da Procuradoria, alegando que acusações estão amparadas exclusivamente na prova inquisitorial e sustentando ainda que foi desconsiderada ‘a robusta prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório’.

Em outro processo na pauta do STF, os ministros vão decidir se um ente federado é obrigado a pagar o preço cobrado por hospital particular pelo atendimento prestado em cumprimento a ordem judicial ou se deve prevalecer a tabela do Sistema Único de Saúde (SUS).

Também está listada a continuidade do julgamento da ação na qual os nove estados do Nordeste questionam a forma de distribuição de cotas do salário-educação. Único a manifestar voto, o relator, ministro Edson Fachin acolheu a ação, considerando inconstitucional a metodologia utilizada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para fazer a divisão dos repasses.

Na avaliação do magistrado, a distribuição correta deve levar em conta a quantidade de alunos matriculados na rede pública de ensino. O julgamento será retomado com o voto-vista do ministro de Moraes.

Confira, abaixo, todos os temas pautados para julgamento. A sessão tem transmissão ao vivo pela TV Justiça, pela Rádio Justiça e pelo canal do STF no YouTube. As informações foram divulgadas pelo STF.

Ações Penais (APs) 969, 973 e 974

Relator: ministro Gilmar Mendes

Ministério Público Federal x André Luiz Dantas Ferreira (ex-deputado André Moura)

Julgamento em conjunto de três ações penais que descrevem a ocorrência de crimes tipificados nos incisos I e II do artigo 1° do Decreto Lei n° 201/1967 (​peculato e desvio e apropriação de recursos públicos) de modo continuado.

Recurso Extraordinário (RE) 666094 – Repercussão geral

Relator: ministro Luís Roberto Barroso

Distrito Federal x Unimed Brasília Cooperativa de Trabalho Médico

O recurso discute se as despesas médicas do hospital particular que, por ordem judicial, tenha prestado serviços em favor de paciente que não conseguiu vaga em unidade do Sistema Único de Saúde (SUS) devem ser pagas pela unidade federada conforme o preço arbitrado pelo prestador do serviço ou de acordo com a tabela do SUS. O colegiado vai decidir se a imposição do preço pela unidade hospitalar viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública.

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 188 – Retorno de vista

Relator: ministro Edson Fachin

Autores: Governador de Pernambuco e outros

Interessados: Presidente da República e Congresso Nacional

Retomada do julgamento da ação na qual os nove estados do Nordeste questionam a forma de cálculo para distribuição de cotas do salário-educação. Após o voto do relator, ministro Edson Fachin, que julgava procedente o pedido formulado na ação, pediu vista o ministro Alexandre de Moraes. Os ministros vão decidir neste julgamento se a contribuição social do salário-educação arrecadada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) deve ser distribuída tendo em conta exclusivamente a proporcionalidade do número de alunos matriculados nas respectivas redes públicas de ensino.

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 2926

Relator: ministro Nunes Marques

Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis (Cobrapol) x Governador e Assembleia Legislativa do Paraná

Ação contra dispositivos da Constituição do Paraná e Leis Complementares 89/2001 e 98/2003, que alteram o Estatuto da Polícia Civil do Paraná.

A Cobrapol alega que as normas são inconstitucionais do ponto de vista formal, pois a organização, as atribuições e o estatuto das carreiras exclusivas de estado devem ser regidas por lei ordinária e não complementar. Além de decidir sobre esse questionamento, o colegiado vai decidirá também se dispositivos impugnados possibilitam a acumulação de cargos vedada pela Constituição Federal para os membros do Ministério Público

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3815

Relator: ministro Dias Toffoli

Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil x Governador e Assembleia Legislativa do Paraná

A ação questiona dispositivos da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Paraná (Lei Complementar 113/2005) que disciplinam as consultas dos conselheiros sobre uma série de vedações impostas pela legislação aos membros da corte e obrigam a publicação dessas consultas no Diário Oficial estadual. O colegiado vai decidir se a exigência de publicação de pedidos de consulta e resposta criou despesa sem o respectivo recurso. Discutirá também se a criação de hipótese de impedimento das funções para o conselheiro que tenha cônjuge ou parente consanguíneo até terceiro grau no exercício de mandato eletivo, não previsto na Lei Orgânica do Magistratura (Loman), ofende o artigos 73, parágrafo 3º, e 75 da Constituição Federal.