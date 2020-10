DIRETO DO PLENÁRIO: Supremo discute revista íntegra e cobrança de ICMS sobre gás importado da Bolívia

O Supremo Tribunal Federal julga nesta quinta, 22, ações que discutem a cobrança de ICMS sobre gás natural importado da Bolívia pela Petrobras em estabelecimento situado em Corumbá (MS). As três ações foram ajuizadas pelo governo do Mato Grosso do Sul, que sustenta ter direito à tributação em razão do gás entrar no Brasil pelo município sul-mato-grossense.

Estão em julgamento as Ações Cíveis Originárias (ACOs) 854, 1076 e 1093 ajuizadas contra os Estados de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O julgamento terá reinício com o voto do relator das ações, ministro Gilmar Mendes.

Também estão na pauta o recurso sobre o qual o STF decidirá se a revista íntima de visitantes que ingressam em estabelecimento prisional viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à intimidade e a ação sobre a qual o Plenário decidirá se é constitucional a apreensão a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), de passaporte e da proibição de participação em concurso público e em licitação pública como medidas para assegurar o cumprimento de ordem judicial.

Confira, abaixo, todos os temas pautados para a sessão desta quinta-feira.

Ação Cível Originária (ACO) 854

Relator: ministro Gilmar Mendes

Estado de Mato Grosso do Sul x Estado de São Paulo

A ação discute a legitimidade ativa para cobrança de ICMS sobre gás natural importado da Bolívia pela Petrobras S/A, em estabelecimento situado em Corumbá (MS). O relator deferiu tutela antecipada em favor do Estado de Mato Grosso do Sul, para que o Estado de São Paulo, até o final do julgamento da ação, se abstenha de proceder a qualquer tipo de autuação ou lançamento tributário do ICMS incidente sobre as operações de importação de gás natural advindo da Bolívia, realizadas pela Petrobras em Corumbá. Também sobre a incidência de ICMS na importação do gás boliviano, serão julgadas as ACOs 1076 e 1093.

Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 959620 – Repercussão geral

Relator: ministro Edson Fachin

Ministério Público do Rio Grande do Sul x Salete Suzana Ajardo da Silva

O recurso discute a ilicitude da prova obtida a partir de revista íntima de visitante em estabelecimento prisional por ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e à proteção ao direito à intimidade, à honra e à imagem. A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu que, para entrar no estabelecimento prisional, a acusada teria que se submeter à revista, o que torna impossível a consumação do delito. Segundo o Ministério Público, a decisão, a pretexto de prestigiar princípios fundamentais, criou situação de imunidade criminal e concedeu espécie de salvo-conduto a pessoas que pretendam entrar no sistema carcerário com substâncias proibidas em suas partes íntimas.

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5941

Relator: ministro Luiz Fux

Autor: Partido dos Trabalhadores (PT)

Interessados: Presidente da República e Congresso Nacional

Ação para questionar o artigo 139, inciso IV, da Lei Federal 13.105/2015, referente ao novo Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

Na ação, o partido pede que sejam declaradas inconstitucionais as seguintes medidas que poderiam ser enquadradas no dispositivo questionado: apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e de participação em licitação pública. O Plenário vai decidir se essas medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial são ou não constitucionais.