DIRETO DO PLENÁRIO: Supremo dá posse a André Mendonça

A cerimônia de posse do ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União André Mendonça no Supremo Tribunal Federal (STF) acontece nesta quinta-feira, 16, a partir das 16h, presencialmente no plenário da Corte.

A solenidade tem duração prevista de quinze minutos e será acompanhada no local por um número reduzido de convidados em razão da pandemia. Os protocolos sanitários, como distanciamento social, uso de máscaras e apresentação de comprovante de vacinação ou teste RT-PCR negativo, são obrigatórios.

O presidente Jair Bolsonaro (PL), o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e ministros de tribunais superiores são esperados na cerimônia.

Após a abertura da sessão, conduzida pelo ministro Luiz Fux, presidente do STF, haverá execução do hino nacional. Conforme a tradição, o ministro mais antigo da Corte presente na sessão e o mais novo conduzem o empossando ao plenário.

Em seguida, André Mendonça fará o juramento de cumprir a Constituição. Após a leitura pelo diretor-geral do STF, o termo de posse é assinado e o novo ministro é declarado empossado pelo presidente do tribunal.

Segundo indicado de Bolsonaro ao STF, Mendonça assumirá a vaga deixada pelo ministro Marco Aurélio, que se aposentou em julho.