DIRETO DO PLENÁRIO: Supremo retoma julgamento do marco temporal com voto de Kássio

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta quarta-feira, 15, a análise sobre o chamado “marco temporal” para a demarcação de terras indígenas, marcando o sexto dia de discussão sobre o caso que que tem sido chamado de ‘o julgamento do século’ sobre as questões indígenas no País.

Na sessão da última quinta-feira, 9, o relator do caso, ministro Edson Fachin, votou contra a tese defendida por ruralistas, enfatizando que ‘a data da promulgação da Constituição de 1988 não constitui marco temporal para a aferição dos direitos possessórios indígenas’.

Segundo o ministro, a chamada Constituição Cidadã foi um ‘marco relevante’ no reconhecimento do direito dos indígenas à terra, mas não o primeiro. O magistrado listou uma série de leis presentes em Cartas anteriores que já consagravam a posse das comunidades indígenas.

Na semana passada, o ministro Kassio Nunes Marques chegou a iniciar a leitura do seu voto, mas pediu ao presidente do STF, Luiz Fux, que autorizasse a conclusão na não sessão de hoje para que não haja interrupção enquanto explicita o mérito da decisão. Até o momento, Nunes Marques ateve-se a fazer uma introdução, que seguiu em partes o relatório do ministro Fachin.

O advogado-geral da União, Bruno Bianco Leal, defendeu o marco temporal sob argumento de que a derrubada da tese poderia gerar insegurança jurídica, e o procurador-geral da República, Augusto Aras, disse ser contra a aplicação do entendimento. Houve ainda sustentações orais de 39 entidades e associações interessadas no tema que se inscreveram para apresentar argumentos aos ministros.

Assista: