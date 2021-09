DIRETO DO PLENÁRIO: quinto dia de julgamento do ‘marco temporal’

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta quinta-feira, 9, o quinto dia de julgamento do chamado “marco temporal” para a demarcação de terras indígenas. O ministro Edson Fachin, relator do caso, vai fazer a leitura de seu voto.

A sessão de ontem foi suspensa cerca de uma hora e meia antes do previsto. De acordo com a assessoria do tribunal, os ministros foram consultados e concordaram em deixar o voto do relator para a sessão de hoje, em razão da extensão da fundamentação.

Fachin já havia se manifestado contra o marco temporal no julgamento iniciado no plenário virtual, mas precisará reler a fundamentação da decisão, e até poderia mudá-la, porque houve um pedido de destaque, apresentado em junho pelo ministro Alexandre de Moraes, para levar a discussão para a sessão por videoconferência.

Até o momento, o advogado-geral da União, Bruno Bianco Leal, defendeu o marco temporal sob argumento de que a derrubada da tese poderia gerar insegurança jurídica, e o procurador-geral da República, Augusto Aras, disse ser contra a aplicação do entendimento. Houve ainda sustentações orais de 39 entidades e associações interessadas no tema que se inscreveram para apresentar argumentos aos ministros.

