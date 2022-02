DIRETO DO PLENÁRIO: propaganda eleitoral paga em jornais impressos

O Supremo Tribunal Federal (STF) julga nesta quinta-feira, 10, a ação movida pela Associação Nacional dos Jornais (ANJ) contra as restrições impostas pela Lei das Eleições (Lei 9.504/1997) à veiculação de propaganda eleitoral paga em jornais impressos.

Também estão na lista para julgamento duas ações que questionam o compartilhamento de dados no âmbito da administração pública federal, estabelecido pelo Decreto 10.046/2019, da Presidência da República, que também institui o Cadastro Base do Cidadão e o Comitê Central de Governança de Dados.

Outro item na pauta é o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1225185, sobre a possibilidade de tribunal de segunda instância reformar decisão do Tribunal do Júri e determinar a realização de novo julgamento, caso a absolvição do réu tenha ocorrido em contrariedade à prova dos autos.

Veja todos os itens pautados:

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6281

Relator: ministro Luiz Fux

Associação Nacional dos Jornais (ANJ) x Presidente da República e Congresso Nacional

A ação questiona dispositivos da Lei Eleitoral (Lei 9.504/1997) e da Resolução 23.551/2017 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que disciplinam a propaganda eleitoral na imprensa e proíbem a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, à exceção do impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes.

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6649

Relator: ministro Gilmar Mendes

Conselho Federal da OAB x Presidente da República

Ação contra o Decreto 10.046/2019 da Presidência da República, que dispõe sobre a governança no compartilhamento de dados no âmbito da administração pública federal e institui o Cadastro Base do Cidadão e o Comitê Central de Governança de Dados.

O colegiado vai decidir se o decreto impugnado viola os princípios constitucionais da reserva legal, da dignidade da pessoa humana, da inviolabilidade da intimidade, da privacidade e da vida privada, da honra e da imagem das pessoas e os direitos fundamentais à proteção de dados pessoais e à autoderminação informativa.

*Sobre o mesmo tema será julgada a ADPF 695

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 495 – Agravo Regimental

Relatora: ministra Cármen Lúcia

Agravante: Governador do Piauí

Agravados: Juizado Especial da Fazenda Pública de Teresina e Turmas Recursais do Estado do Piauí

Agravo regimental contra decisão que julgou o não cabimento da ADPF e a ela negou seguimento. A ação foi ajuizada contra decisões judiciais que têm garantido a servidores direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço em vigor antes da Lei Complementar estadual 33/2003.

Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1225185 – Repercussão Geral

Relator: ministro Gilmar Mendes

Ministério Público de MG x Paulo Henrique Venâncio da Silva

Neste julgamento o colegiado vai decidir se decisão absolutória do Tribunal do Júri, assentada em quesito genérico e manifestamente contrário a prova dos autos, viola os princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

O acordão recorrido assentou que a “cassação da decisão por ser manifestamente contrária às provas dos autos só é possível quando houver erro escandaloso e total discrepância, para que não se afronte o princípio da soberania do Júri Popular”. Afirmou, ainda, que a “possibilidade de absolvição, pelo Conselho de Sentença, em quesito genérico, por motivos como clemência, piedade ou compaixão, é admitida pelo sistema de íntima convicção, adotado nos julgamentos feitos pelo Júri Popular”.