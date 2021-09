DIRETO DO PLENÁRIO: precatórios

O Supremo Tribunal Federal (STF) julga nesta quinta-feira, 16, dois processos que tratam de precatórios. O primeiro é um recurso com repercussão geral reconhecida sobre o sequestro de recursos financeiros dos Estados no caso de parcelamento compulsório de precatório. O segundo é o julgamento de mérito de uma ação na qual a Corte suspendeu cautelarmente um dispositivo do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) que permitia o pagamento de precatórios pendentes na data da promulgação da Emenda Constitucional 30/2000, de forma parcelada, em até dez anos.

Veja os itens da pauta:

Recurso Extraordinário (RE) 597092 – Repercussão geral

Relator: ministro Edson Fachin

Estado do Rio de Janeiro x Biplan – Brito Imóveis Planejamento e Construção Ltda

O recurso discute se é constitucional o sequestro de recursos financeiros do Estado no caso de parcelamento compulsório de precatório. O acórdão recorrido entendeu que o pagamento em atraso de qualquer parcela dos créditos incluídos no artigo 78 do ADCT permite o sequestro da verba necessária à sua satisfação.

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 2356

Relator: ministro Nunes Marques

Confederação Nacional da Indústria x Congresso Nacional

A ação discute se são constitucionais dispositivos que determinam o parcelamento em 10 ​anos das indenizações e se a aplicação da norma transitória aos precatórios já expedidos alcança aqueles pendentes na data da promulgação da EC nº 30/2000 e os advindos de ações ajuizadas até 31/12/1999.