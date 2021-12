DIRETO DO PLENÁRIO: Novo Marco Legal do Saneamento e operações policiais em comunidades do RJ na pandemia

O Supremo Tribunal Federal (STF) continua nesta quinta-feira, 2, o julgamento das quatro ações diretas de inconstitucionalidade contra dispositivos do Novo Marco Legal do Saneamento Básico (Lei 14.026/2020). Três ministros já votaram pela manutenção das novas regras: Luiz Fux (relator), Nunes Marques e Alexandre de Moraes.

Também estão na pauta para julgamento os embargos de declaração na ação que restringiu a casos excepcionalíssimos as incursões policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia de covid-19. O julgamento será retomado com a apresentação do voto-vista do ministro Alexandre de Moraes. O relator é o ministro Edson Fachin.

Veja, abaixo, todos os processos pautados para julgamento:

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6492

Relator: ministro Luiz Fux

Partido Democrático Trabalhista (PDT) x Presidente da República

O partido alega, entre outros pontos, que dispositivos do Novo Marco Legal do Saneamento Básico (Lei 14.026/2020) podem criar um monopólio do setor privado nos serviços de fornecimento de água e esgotamento sanitário, em prejuízo da universalização do acesso e da modicidade de tarifas.

Sobre o mesmo tema serão julgadas as ADIs 6536, 6583 e 6882.

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 635 – Embargos de declaração na medida cautelar

Retorno de vista

Relator: ministro Edson Fachin

Partido Socialista Brasileiro (PSB) e outros x Estado do Rio de Janeiro

Os embargos alegam que há contradições e omissão no acórdão do STF que deferiu medida cautelar para suspender a realização de operações em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia de covid-19. O recurso subscrito pela Defensoria Pública do RJ e entidades civis pede esclarecimentos sobre a amplitude da decisão cautelar, levando-se em consideração provimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Favela Nova Brasília x Brasil. Também pede que fique mais clara a decisão quanto a publicização dos protocolos de atuação policial e que se defina o alcance do conceito de excepcionalidade dessas operações, dentre outras determinações.

O relator votou pelo acolhimento dos embargos propostos. O julgamento será retomado com a apresentação do voto-vista do ministro Alexandre de Moraes.

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4980

Relator: ministro Nunes Marques

Procurador-geral da República x Presidente da República e Congresso Nacional

A ação questiona a Medida Provisória 497/2010, convertida na Lei 12.350/2010, que alterou dispositivo de lei tributária federal para incluir nela os crimes contra a Previdência Social, previstos no Código Penal. Neste julgamento, o colegiado vai decidir se é possível a representação fiscal para fins penais junto ao Ministério Público referente aos crimes contra a ordem tributária, independentemente do exaurimento do processo administrativo fiscal.

Recurso Extraordinário (RE) 678360 – Repercussão Geral

Relator: ministro Luiz Fux

União x Fibra S/A Indústria e Comércio

Discute a compensação de precatórios com débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa, e constituídos contra o credor original pela Fazenda Pública devedora. O colegiado vai decidir se é constitucional a compensação de créditos tributários na expedição de precatório, conforme determinada pelos parágrafos 9º e 10º do artigo 100 da Constituição Federal, na redação da EC nº 62/2009.