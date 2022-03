DIRETO DO PLENÁRIO: Ministros retomam julgamento do Fundão Eleitoral de R$ 4,9 bilhões

O Plenário do Supremo Tribunal Federal retoma na tarde desta quinta-feira, 3, o julgamento que trata do Fundo Eleitoral de R$ 4,9 bilhões destinado ao financiamento de campanhas nas eleições 2022. A análise do caso será retomada com o voto do ministro Dias Toffoli. Além dele, ainda restam se pronunciar sobre o tema as ministras Rosa Weber e Cármen Lúcia e os ministros Gilmar Mendes e e Ricardo Lewandowski.

O placar do julgamento está em 5 a 1 a favor do Fundão. O relator a ação, André Mendonça evocou o princípio da proporcionalidade e votou pela redução do valor de R$ 4,9 bilhões previstos na Lei Orçamentário Anual (LOA) para o fundo eleitoral deste ano, propondo um montante de R$ 2,3 bilhões.

O ministro Kassio Nunes Marques abriu divergência, sob o entendimento de que o Supremo não deve intervir em matéria orçamentária já aprovada pelo Congresso Nacional. O magistrado disse não ver “extrapolamento dos limites estipulados” na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Fux e Edson Fachin acompanharam integralmente Kassio Nunes Marques. O ministro Luís Roberto Barroso seguiu parcialmente o posicionamento dos colegas, defendendo a manutenção do Fundão em R$ 4,9 bilhões, mas com a avaliação de que o projeto que instituiu a LDO é inconstitucional.

A ação sob análise foi ajuizada pelo partido Novo e visa reduzir a cifra destinada ao fundo eleitoral. A legenda argumenta que a emenda parlamentar à Lei Orçamentária, no trecho referente ao fundo eleitoral, deve ser derrubada por ter alterado uma proposta de competência exclusiva do Poder Executivo.

Também consta na pauta de julgamentos do STF desta tarde duas ações que questionam decreto do presidente Jair Bolsonaro que prevê o compartilhamento de dados e institui o Cadastro Base do Cidadão e o Comitê Central de Governança de Dados.

Confira, abaixo, todos os temas pautados para julgamento. A sessão tem transmissão em tempo real pela TV Justiça e Rádio Justiça e pelo canal do STF no YouTube.

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7058 – Medida cautelar

Relator: ministro André Mendonça

Partido Novo x Congresso Nacional e Presidente da República

O partido questiona o inciso XXVII do artigo 12 da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, que destina até R$ 5,7 bilhões ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), e a mudança na fórmula de cálculo para o aumento discricionário do chamado Fundo Eleitoral. Saiba mais aqui.

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6630

Relator: ministro Nunes Marques

Partido Democrático Trabalhista (PDT) x Presidente da República e Congresso Nacional

O partido questiona a expressão normativa “após o cumprimento de pena”, constante em dispositivo da Lei das Inelegibilidades (LC 64/1990), com redação dada pela Lei da Ficha Limpa (LC 135/2010). O dispositivo fixa o prazo de oito anos de inelegibilidade, após o cumprimento da pena, para quem for condenado em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado.

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6649

Relator: ministro Gilmar Mendes

Conselho Federal da OAB x Presidente da República

Ação contra o Decreto 10.046/2019 da Presidência da República, que dispõe sobre a governança no compartilhamento de dados no âmbito da administração pública federal e institui o Cadastro Base do Cidadão e o Comitê Central de Governança de Dados. Sobre o mesmo tema será julgada a ADPF 695. Saiba mais aqui.