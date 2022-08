DIRETO DO PLENÁRIO: Ministros julgam se apenas Ministério Público pode propor ação de improbidade

O Plenário do Supremo Tribunal Federal retoma na tarde desta quarta-feira, 31, a análise de ações que discutem a legitimidade para propor ação por improbidade administrativa. O julgamento já conta com cinco votos pela inconstitucionalidade de trecho da nova Lei de Improbidade, que concedeu ao Ministério Público atribuição exclusiva para propor ações de improbidade.

O entendimento dos ministros que já votaram é o de que qualquer pessoa jurídica lesionada por atos de improbidade tem direito a propor esse tipo de ação.

O colegiado continua nesta quarta-feira a análise de ações foram propostas por associações de procuradores e advogados públicos. A discussão tem início às 14h e é transmitida ao vivo pela TV Justiça, pela Rádio Justiça e pelo canal do STF no YouTube. As informações foram divulgadas pela Corte.

No último dia 18, a corte máxima barrou anistia de políticos condenados em última instância por improbidade administrativa “culposa”. Por outro lado, a Corte reconheceu que aqueles com processos sem sentença definitiva ou em fase de investigação podem ser beneficiados pelas regras menos rígidas aprovadas pelo Congresso em outubro do ano passado.

Veja a seguir a íntegra da pauta da sessão plenária desta quarta-feira, 31:

Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 7042 e 7043 – Referendo de medida liminar

Relator: ministro Alexandre de Moraes

Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal (Anape) e Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais (Anafe) x presidente da República e Congresso Nacional

O Plenário decidirá se referenda medida liminar parcialmente deferida pelo relator para assegurar às pessoas jurídicas interessadas a legitimidade para propor ação por ato de improbidade administrativa, além do além do Ministério Público. As ações questionam dispositivos da Lei 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992).

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6649

Relator: ministro Gilmar Mendes

Conselho Federal da OAB x Presidente da República

Ação contra o Decreto 10.046/2019 da Presidência da República, que dispõe sobre a governança no compartilhamento de dados no âmbito da administração pública federal e institui o Cadastro Base do Cidadão e o Comitê Central de Governança de Dados. Sobre o mesmo tema será julgada a ADPF 695.