DIRETO DO PLENÁRIO: Feliz Ano Velho! Ministros fazem nesta quinta, 19, a última sessão da Corte em 2019 de olho nas pautas de 2020, que inclui itens como a rescisão da delação dos empresários da J&F Joesley e Wesley Batista, além do julgamento sobre a ordem de apresentação de alegações finais entre réus delatados e delatores, que pode anular a condenação do ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia