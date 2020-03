DIRETO DO PLENÁRIO: A minireforma eleitoral, inelegibilidade de deputado cassado e novas eleições

LEIA TAMBÉM > Julgamento no STF pode ajudar Aliança pelo Brasil a sair do papel

Os ministros do Supremo Tribunal Federal se reúnem durante a manhã e a tarde desta quarta, 4, para discutir ações relacionadas a matérias eleitorais. Para a sessão que começa às 9h30, estão pautadas três ações diretas de inconstitucionalidade que questionam alterações promovidas pela Minirreforma Eleitoral (Lei 13.165/2015).

A partir das 14h, a pauta do Supremo inclui o julgamento de processos sobre prazo de inelegibilidade imposto a parlamentares cassados e a necessidade de novas eleições no caso de indeferimento de registro de candidatura.

O julgamento tem transmissão ao vivo pela TV Justiça, pela Rádio Justiça e pelo canal do STF no YouTube.

Minirreforma Eleitoral

Na sessão matutina desta quarta, 4, os ministros julgarão três ações diretas de inconstitucionalidade em conjunto, que tratam da distribuição das vagas remanescentes nas eleições para deputados e vereadores no sistema de representação proporcional e da exigência de um mínimo de votação individual de 10% do quociente eleitoral para a partilha de cadeiras no Legislativo. Também constam na pauta julgamento sobre pedidos de revisão de pensão por morte e sobre o uso da área denominada ‘Parque dos Poderes’ no Mato Grosso do Sul.

Registro

Já para a sessão que tem início às 14h, está prevista a discussão sobre o prazo de inelegibilidade de parlamentares cassados, que é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4089, contra dispositivo da Lei de Inelegibilidades (Lei Complementar 64/1990) que torna inelegíveis por oito anos após o término da legislatura os parlamentares cassados em razão de vedações impostas a partir da data diplomação e da quebra de decoro (artigo 55, incisos I e II, da Constituição Federal). O PTB, autor da ação, pede que o prazo de inelegibilidade dos parlamentares seja contado a partir da data da cassação, como é feito para o chefe do Poder Executivo.

Registro

Também está na pauta da sessão vespertina o Recurso Extraordinário (RE) 1096029, em que o Ministério Público Eleitoral (MPE) discute a necessidade de novas eleições no caso de indeferimento de registro de candidatura para eleição majoritária, independentemente do número de votos então anulados.

Por fim, a ADI 5311 questiona normas que tratam da criação e da fusão de partidos políticos. O Plenário já rejeitou pedido de medida cautelar feito pelo Partido Republicano da Ordem Social (Pros).

Confira, abaixo, todos os temas pautados para esta quarta-feira:

Sessão das 9h30



Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5420 – Referendo de medida liminar

Relator: ministro Dias Toffoli

Procurador-geral da República x Presidente da República e Congresso Nacional

A ação questiona a divisão dos lugares não preenchidos mediante regras de distribuição com a aplicação dos quocientes partidários. Segundo a PGR, enquanto o texto anterior falava em “número de lugares obtido por partido mais um”, a nova regra fala em “número de lugares definido para o partido pelo cálculo do quociente partidário mais um”. A argumentação é que o quociente partidário é que deverá ser utilizado para os seguidos cálculos de atribuição das vagas remanescentes, desprezando-se a aquisição de vagas nas operações anteriores. O relator concedeu parcialmente a medida cautelar para suspender a eficácia da expressão “número de lugares definido para o partido pelo cálculo do quociente partidário”, previsto no Código Eleitoral, mantendo, no entanto, o critério de cálculo vigente até a edição da Lei 13.165/2015.

*Sobre o mesmo tema, serão julgadas em conjunto a ADI 5920 e a ADI 5947



Recurso Extraordinário (RE) 586068 – Repercussão Geral

Relatora: ministra Rosa Weber

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) x Hilaria Antunes Cardoso

O recurso discute a aplicação do artigo 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) de 1973 no âmbito dos Juizados Especiais Federais (JEFs) nos pedidos de revisão de pensão por morte. O INSS recorre contra decisão da 2ª Turma Recursal dos JEFs do Paraná que considerou inaplicável o dispositivo, com o fundamento de que sua aplicação implicaria rescindir de forma transversa a decisão definitiva que determinou ao INSS a revisão do benefício. O que está em discussão é a possibilidade de desconstituição de decisão judicial definitiva (com trânsito em julgado) fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional pelo STF.

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5852 – Medida cautelar

Relator: ministro Dias Toffoli

Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis (Cobrapol) x Governador de Mato Grosso do Sul

A entidade questiona o Decreto estadual 14.827/2017 de Mato Grosso do Sul, que regula o uso da área denominada “Parque dos Poderes”, onde está concentrado o centro político-administrativo do estado. Alega que a edição do decreto teve o objetivo de impedir manifestações públicas, ao criar limitações e proibir a utilização de equipamentos audiovisuais ou de publicidade na área. O ministro relator concedeu parcialmente a medida cautelar para suspender, dali por diante, a eficácia do decreto, por considerar que ele ofende as liberdades constitucionais de reunião, de locomoção, de manifestação do pensamento, de expressão e o princípio da reserva legal.

Sessão das 14h

Recurso Extraordinário (RE) 1096029 – Repercussão geral

Ministério Público Eleitoral x Partido Socialista Brasileiro (PSB) – Municipal

A discussão é sobre a constitucionalidade do artigo 3º do artigo 224 do Código Eleitoral no tocante à necessidade de realização de novas eleições sempre que ocorrer o indeferimento do registro de candidatura em pleito majoritário, independentemente do número de votos então anulados. O recurso se volta contra decisão judicial segundo a qual a determinação da realização de nova eleição porque o candidato eleito tivera o registro de sua candidatura indeferido não é inconstitucional, “pois privilegia a soberania popular e a democracia representativa”. Segundo o acórdão questionado, não é possível excluir os votos dados aos candidatos, ainda que com o registro indeferido sub judice, para os fins de aplicação da regra do artigo 224 do Código Eleitoral.

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4089

Relator: ministro Edson Fachin

Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) x Presidente da República e Congresso Nacional

A sigla contesta alteração no prazo de inelegibilidade para os parlamentares estabelecido originalmente na alínea “b” do inciso I do artigo 1° da Lei Complementar 64/1990, que era de três anos a contar do término da legislatura e passou para oito anos. Alega que, ao manter o início da contagem no término da legislatura, e não da perda do mandato, criou-se uma situação desigual.

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5311

Relatora: ministra Cármen Lúcia

Partido Republicano da Ordem Social (Pros) x Presidente da República e Congresso Nacional

A legenda ataca o artigo 2º da Lei 13.107/2015, na parte em que altera dispositivos da Lei dos Partidos Políticos (Lei 9.096/1995). O Pros sustenta que o dispositivo dificulta a criação de partidos políticos, além de conferir prerrogativas apenas a cidadãos não filiados a agremiações. Alega ainda que a nova redação teria previsto limitador temporal mínimo de cinco anos de registro definitivo no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para a fusão de partidos, retirando das novas agremiações o livre direito à fusão ou à incorporação conferido pela Constituição.

Recurso Extraordinário (RE) 960429 – Repercussão geral

Relator: ministro Gilmar Mendes

Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte x Francisco Josevaldo da Silva

O recurso discute a competência para processar e julgar controvérsias entre pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta e seus empregados. São demandas ajuizadas por candidato a emprego público e empregado público contra as empresas de direito privado relativas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e à eventual nulidade de concurso público.

Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 930065 – Agravo em embargos de declaração

Retorno de vista

Relator: ministro Ricardo Lewandowski

Adalberto Przybylski x Município de Toledo (PR)

Agravo regimental interposto contra decisão que não admitiu os embargos de divergência opostos em face de decisão da 2ª Turma do STF, que assentou a impossibilidade de equiparação de vencimentos por decisão judicial com fundamento no princípio da isonomia. O recorrente alega haver divergência de entendimento entre a 1ª e a 2ª Turmas do STF e questiona a possibilidade de equiparação salarial entre os procuradores do Município de Toledo (PR) e os assessores jurídicos da Câmara Municipal.

O julgamento será retomado com o voto-vista do ministro Dias Toffoli.