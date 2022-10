Direitos culturais em reconfiguração 

A questão dos direitos culturais, a partir de uma noção mais aberta e dinâmica, tem sido objeto de grande destaque no debate internacional nos últimos tempos. Busca-se uma nova análise das dimensões desses direitos como fator relevante para obtenção da paz, para a diminuição das desigualdades sociais, econômicas, territoriais, raciais, de gênero e, principalmente, para a proteção dos direitos humanos.

Isto é, os direitos culturais como ferramenta que nos permita pensar plenamente nos homens como seres livres, iguais e individualizados [1], vinculando no âmago de seu sistema os direitos civis e sociais [2], tais como a liberdade de expressão, direito de associação e dos espaços públicos, direito à alimentação, direito ao meio ambiente saudável, direito à habitação e à paisagem, direito ao trabalho, entre outros.

Nesse sentido, o “Grupo de Friburgo”, grupo internacional de especialistas, vem se reunindo periodicamente para discutir o aprimoramento e eventual atualização da Declaração de Friburgo sobre os Direitos Culturais, publicada há mais de quinze anos [3]. O próximo encontro será no, já notório academicamente, “XI Encontro Internacional de Direitos Culturais”, apoiado pelo Instituto Brasileiros de Direitos Culturais (IBDCult) e realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD) da Universidade de Fortaleza (UNIFOR), através do Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos Culturais (CNPQ/UNIFOR), que tem por objetivo estudar e difundir os Direitos Culturais.

O evento, realizado totalmente online este ano, compreenderá palestras, apresentações de trabalhos acadêmicos, grupos de debates e, ainda, uma mesa especialmente dedicada à temática da reconfiguração dos direitos culturais a partir do aprimoramento da Declaração dos Direitos Culturais de Friburgo. A ideia será abordar a ação democrática no campo dos direitos culturais, debatendo a penetração dos direitos culturais em diversas áreas e em todas as suas dimensões, da política à sociedade e aos direitos humanos. Questionando ainda sobre o valor, a importância do texto da declaração na orientação das políticas públicas na América Latina (culturais, ecológicas, econômicas, sociais, entre outros) e sua respectiva efetividade.

Em tal contexto, é importante ressaltar que, no âmbito nacional, diversos obstáculos e desafios são observados no que se refere à efetividade do cumprimento de direitos culturais previstos na Declaração de Friburgo. Ao reconhecer um papel relevante na efetivação desses direitos, chama a atenção o acesso às fontes de cultura para a formação do cidadão, o que deve ser garantido pelo Estado de Direito Democrático. Isto é, desde a consolidação de uma democratização cultural baseada em primeiro lugar na participação e acesso de todos os cidadãos à cultura, à fruição e criação culturais, como, em segundo lugar, numa vertente de democracia cultural, no amparo da forma mais ampla desses direitos, como explica Bacre Ndiaye, “trata-se […] de buscar a melhor maneira de garantir que cada pessoa, qualquer que seja sua identidade ou localização geográfica, possa se apropriar dos direitos humanos, com base principalmente em uma história particular e contexto cultural. Compreendendo, assim, o termo “cultura” (singular), sempre no plural “culturas” [4].

Contudo, a questão do acesso e participação aos direitos culturais é complexa. Pois a territorialização de políticas públicas vai além da simples criação de mecanismos de repasse de recursos e de projetos do nível federal para os municípios e estados. O professor Humberto Cunha, em artigo recente sobre “O agir democrático e o princípio da subsidiariedade no âmbito dos direitos culturais” [5], ressalta a problemática da hipertrofia do governo federal que frequentemente suprime o poder decisório das instâncias municipais e estaduais (mais próximas da população).

Assim, num país como o Brasil, dividido entre carências profundas e privilégios políticos e sociais solidificados secularmente, apresentar uma política cultural de forma democrática [6], com a participação efetiva de todos os cidadãos, fortalece a garantia de direitos existentes e cria outros, afirmando a luta do desmonte de privilégios.

Por fim, no tocante a apropriação desses direitos a partir de uma perspectiva múltipla, podemos destacar vários pontos transversais, como o desafio de associar o reconhecimento de identidades plurais à preservação do meio ambiente, considerando que as relações entre natureza e cultura se manifestam de várias formas. Assim, não se pode negligenciar a importância dos modos do viver humano que se articula à noção de paisagem, incorporando às relações do homem com o meio ambiente. Na atual perspectiva mundial de crise energética e de fortes agressões ambientais é notória a pertinência em ampliar tal discussão para o âmbito dos Direitos Culturais.

São tempos sérios! Acreditamos que refletir sobre a importância, amplitude e efetividade dos direitos culturais é muito importante para o atual cenário brasileiro e mundial, podendo não somente ampliar o intercâmbio entre juristas, pesquisadores e estudantes que atuam nessa área, mas conjuntamente com diversas comunidades buscar instrumentos para a construção de novas ações democráticas e de um desenvolvimento sustentável. Junte-se a nós!

*Anita Mattes, Professora na área de Direito Internacional e Patrimônio Cultural, cultore della materia na Università degli Studi di Milano-Bicocca, Doutora pela Université Paris-Sanclay, Mestre pela Université Panthén-Sorbone. Conselheira do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais (IBDCult). Sócia-fundadora do escritório Studio Mattes

